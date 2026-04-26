Ekstraliga żużlowa. Unia Leszno wygrywa, ale kto został wykluczony i dlaczego?

Fogo Unia Leszno mierzyła się ze Stalą Gorzów

Fogo Unia Leszno triumfowała nad Gezet Stal Gorzów wynikiem 50:40 w spotkaniu Ekstraligi żużlowej. Gospodarze, po udanym początku sezonu z wygraną nad Włókniarzem Częstochowa 59:31 i minimalną porażką w Toruniu 44:46, byli uważani za faworytów. Mimo to, po siedmiu biegach leszczynianie przegrywali 17:25, co wymusiło intensywną walkę o komplet punktów.

Początek meczu był trudny dla Fogo Unii. W drugim biegu młodzieżowym zawodnik Unii Nazar Parnicki nieoczekiwanie przyjechał ostatni, a Kacper Mania finiszował tuż przed nim, oddając gościom czteropunktowe prowadzenie. Chwilę później lider gospodarzy, Piotr Pawlicki, zanotował zero, a gorzowianie zwiększyli przewagę o kolejne dwa punkty, z Jackiem Holderem w Stali Gorzów prezentującym świetną formę.

Jak doszło do kluczowego wykluczenia Piotra Pawlickiego?

Beniaminek szybko odrobił straty, gdy Janusz Kołodziej i Nazar Parnicki wygrali podwójnie, a następnie swój bieg zwyciężył Ben Cook. To doprowadziło do wyrównania stanu meczu na 15:15 po pięciu wyścigach, zwiastując zaciętą rywalizację. Niespotykana sytuacja miała miejsce w szóstym biegu, która mogła wpłynąć na dalszy przebieg wydarzeń. Po tej serii, gorzowianie ponownie powiększyli swoją przewagę punktową.

W szóstym biegu Piotr Pawlicki objął prowadzenie, ale Jack Holder silnie naciskał na wychowanka Fogo Unii. Na ostatnim okrążeniu Pawlicki zajechał drogę Australijczykowi, który uderzył w tylne koło rywala, cudem unikając upadku. Arbiter Paweł Słupski po analizie powtórek wykluczył leszczynianina i zweryfikował wynik wyścigu na 5:1 dla Stali Gorzów.

Kto poprowadził Fogo Unię do zwycięstwa?

Po kontrowersyjnym wykluczeniu Pawlickiego, gorzowianie utrzymywali przewagę, wygrywając kolejny bieg podwójnie. Paweł Przedpełski w parze z juniorem Adamem Bednarem niespodziewanie pokonali Grzegorza Zengotę i Janusza Kołodzieja, zwiększając dystans punktowy. Dzięki temu Gezet Stal Gorzów kontynuowała swoją dominację w środkowej fazie spotkania, mimo wcześniejszego wyrównania.

Druga część spotkania należała już do Fogo Unii Leszno, która w końcu dopasowała się do toru. Piotr Pawlicki zaczął skutecznie punktować, a biegi wygrywali Keynan Rew i Janusz Kołodziej. Zespół Rafała Okoniewskiego zwyciężył trzecią serię imponującym wynikiem 14:4, odwracając losy meczu. W gorzowskiej ekipie jedynie Jack Holder był w stanie nawiązać walkę z zawodnikami gospodarzy, lecz to Pawlicki, wygrywając pierwszy z nominowanych wyścigów, przypieczętował zwycięstwo Fogo Unii Leszno.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.