Grand Prix USA dla Antonellego. Kto jeszcze walczy o mistrzostwo w Formule 1?

Dziewiąty triumf w sezonie

Prowadzący w klasyfikacji generalnej włoski kierowca Mercedesa odniósł dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie. Antonelli zaprezentował świetną formę podczas wyścigu w Austin, pewnie dojeżdżając do mety. Drugi na mecie zameldował się Monakijczyk Charles Leclerc reprezentujący barwy Ferrari.

Najniższy stopień podium zajął Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull Racing. Wyścig o Grand Prix USA dostarczył wielu emocji i kluczowych rozstrzygnięć w kontekście walki o mistrzostwo świata, chociaż losy tytułu nie zostały jeszcze ostatecznie przesądzone.

Kto zagraża liderowi?

Antonelli miał szansę zapewnić sobie w Teksasie tytuł mistrzowski, jednak ostateczne rozstrzygnięcia zostały odłożone w czasie. W grze o najwyższe laury wciąż liczą się inni kierowcy, co zapowiada pasjonującą końcówkę rywalizacji w Formule 1.

W walce o mistrzowską koronę pozostali dwaj Brytyjczycy. George Russell, kolega z zespołu Antonellego, zajął w wyścigu ósme miejsce, natomiast Lewis Hamilton z Ferrari uplasował się na czwartej pozycji. Wyniki te sprawiają, że walka o tytuł trwa nadal.