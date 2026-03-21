NBA: New York Knicks wygrywają po raz piąty. Co z rolą Jeremy'ego Sochana w zespole?

Kluczowi gracze w starciu New York Knicks z Nets

W zaciętym pojedynku New York Knicks z Brooklyn Nets, który zakończył się zwycięstwem Knicks 93:92, kluczowe role odegrali Karl-Anthony Towns i Jalen Brunson. Towns zapisał na swoim koncie 26 punktów i 15 zbiórek, natomiast Brunson dołożył 17 punktów, przyczyniając się do utrzymania minimalnego prowadzenia. OG Anunoby również wniósł istotny wkład, zdobywając 16 punktów dla swojego zespołu. Knicks, mimo że w pierwszej połowie przegrywali różnicą 13 punktów, zdołali odwrócić losy spotkania, pokazując determinację w decydujących momentach.

Losy spotkania z Brooklyn Nets ważyły się do ostatnich sekund, szczególnie że Knicks roztrwonili 14-punktową przewagę, którą zbudowali w czwartej kwarcie. Ostateczne prowadzenie na nieco ponad minutę przed końcem zapewnili Towns i Brunson, a zwycięstwo stało się faktem, gdy Ben Saraf z drużyny Nets spudłował decydujący rzut na zwycięstwo tuż przed końcową syreną. Po stronie przegranych Nets, najlepszym strzelcem okazał się Josh Minott, zdobywając 22 punkty w tym emocjonującym meczu. Brooklyn Nets kontynuują serię porażek, co znacząco wpływa na ich pozycję w tabeli Konferencji Wschodniej.

Sytuacja New York Knicks w Konferencji Wschodniej oraz inne wyniki NBA

Po tym zwycięstwie New York Knicks umocnili się na trzeciej pozycji w Konferencji Wschodniej, prezentując imponujący bilans 46 wygranych i 25 porażek. Ich forma świadczy o aspiracjach do walki o najwyższe cele w trwającym sezonie koszykarskiej ligi NBA. Z kolei Brooklyn Nets doznali szóstej porażki z rzędu, co sprawiło, że z bilansem 17 zwycięstw i 53 przegranych, zajmują obecnie 13. miejsce w tej samej konferencji. Ich obecna sytuacja wskazuje na trudności w rywalizacji o miejsca premiowane awansem do fazy play-off.

Równocześnie z meczem Knicks, zakończyła się imponująca 11-meczowa zwycięska seria Atlanta Hawks, którzy przegrali na wyjeździe z Houston Rockets 95:117. W tym spotkaniu dominował Kevin Durant, zdobywając 25 punktów w zaledwie trzech kwartach, wspierany przez Jabari Smitha Jr. z 23 punktami. Po stronie Hawks wyróżnił się Nickeil Alexander-Walker, który zanotował 21 punktów, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa. Houston Rockets z bilansem 42-27 zajmują czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej, natomiast Atlanta Hawks są na ósmej pozycji na Wschodzie z 38 zwycięstwami i 32 porażkami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.