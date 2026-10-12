Natsu wskoczyła w rajstopy i zapozowała przy desce do prasowania

Natsu w odważnej stylizacji. Zamiast spódnicy wybrała rajstopy

Natalia Karczmarczyk postanowiła wykorzystać dość nieoczywistą scenerię i zwykłe domowe obowiązki potraktowała jako inspirację do stworzenia nowych fotografii. Na zdjęciach Natsu pozuje przy desce do prasowania. Ma na sobie krótki, czarny top odsłaniający brzuch, ciemne, półprzezroczyste rajstopy z wysokim stanem i lakierowane szpilki na masywnej platformie. Jej stylizację uzupełniają duże wałki. W ręku trzyma żelazko, ale trudno uznać te kadry za dokumentację domowych porządków.

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Influencerka wie, jak pozować przed obiektywem. Na kolejnych fotografiach prezentuje się w różnych pozach, podkreślając sylwetkę. Na jednym z ujęć położyła się nawet na desce do prasowania i spojrzała wprost w obiektyw. Całość została utrzymana w zmysłowym klimacie.

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"Wyprasować ci coś?". Natsu zwróciła się do fanów

Natsu należy do grona najpopularniejszych polskich influencerek. Tylko na Instagramie ma 2 miliony obserwatorów. Jej publikacje w mediach społecznościowych regularnie przyciągają uwagę. Tym razem oprócz zdjęć, w oczy rzuca się także podpis, którym Natalia opatrzyła galerię.

Wyprasować ci coś?

- napisała, nawiązując do domowej scenografii. Krótkie pytanie nadało publikacji zaczepny charakter. W komentarzach nie brakowało zachwytów.

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Natsu nie boi się eksperymentować ze swoim wizerunkiem i chętnie prezentuje się w różnych odsłonach. Tym razem połączyła skąpy strój z rekwizytami kojarzącymi się z domowymi porządkami, a efekt był piorunujący. Influencerka perfekcyjnie zadbała o to, by jej zdjęcia wyróżniały się na tle typowych publikacji w mediach społecznościowych.

A wam jak podoba się Natsu w takim wydaniu? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami.

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