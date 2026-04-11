Nagrody dla polskich olimpijczyków za Mediolan. Rekordowe sumy trafiły do sportowców, ale czy wszyscy są zadowoleni?

Rekordowe nagrody dla polskich medalistów i trenerów

Na uroczystej Gali Olimpijskiej przyznano rekordowe nagrody finansowe i rzeczowe polskim medalistom oraz ich trenerom za wybitne osiągnięcia na niedawnych igrzyskach w Mediolanie. Łączna kwota w gotówce, przeznaczona dla Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Siemirunnija, wraz z ich trenerami Maciejem Maciusiakiem i Rolandem Cieślakiem, wyniosła 1,650 miliona złotych, co stanowi znaczące wyróżnienie ich pracy. Dodatkowo sportowcy otrzymali tokeny TMPL na łączną wartość 1,1 miliona złotych.

Uzupełnieniem nagród finansowych były cenne upominki rzeczowe, wśród których znalazły się diamenty, ekskluzywne vouchery wakacyjne, biżuteria oraz obrazy. Szczególną nagrodę dla multimedalisty Tomasiaka ufundowała firma Profbud, która przekazała mu mieszkanie w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Olimpijczycy zajmujący miejsca 4-8 również zostali uhonorowani, otrzymując tokeny TMPL o łącznej wartości 280 tysięcy złotych.

Podsumowanie Gali Olimpijskiej i wyniki PKOl

Wydarzeniu towarzyszył pokaz filmów z igrzysk we Włoszech, które przypomniały wzruszające momenty i sukcesy polskich sportowców. Prezes Piesiewicz podczas uroczystości wspominał o swoich prognozach medalowych, zauważając, że przed igrzyskami liczył na trzy medale. Przyznał również, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki nie odpowiedział na zaproszenie na Galę, co stało się przedmiotem komentarzy w środowisku.

Przypomniano, że igrzyska w Mediolanie i Cortina D'Ampezzo były trzecimi najlepszymi w historii startów polskich olimpijczyków, tuż za imprezami w Soczi (2014) i Vancouver (2010). Polska reprezentacja zajęła 21. miejsce w klasyfikacji medalowej, natomiast w rankingu punktowym (55 punktów) uplasowała się o trzy pozycje wyżej, zdobywając punkty w ośmiu z szesnastu dyscyplin.

Osiągnięcia Kacpra Tomasiaka i trudne decyzje trenera

Największe brawa z sali podczas Gali Olimpijskiej otrzymał multimedalista Kacper Tomasiak, którego osiągnięcia były szeroko doceniane. Skoczek narciarski podzielił się swoimi odczuciami po zdobyciu pierwszego medalu, podkreślając, że kolejne starty nie wiązały się już z podobnym stresem. Jak stwierdził, "Nie było już dla mnie żadnej różnicy", co pokazuje jego mentalną siłę i adaptację do warunków.

Szef sztabu polskich skoczków, Maciej Maciusiak, ujawnił, że przed igrzyskami podjął jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu, mając do wyboru sześciu lub siedmiu zawodników na zaledwie trzy dostępne miejsca. Maciusiak początkowo liczył tylko na jeden medal, co świadczy o skali osiągniętego sukcesu w jego dyscyplinie w kontekście pierwotnych oczekiwań.

Władimir Siemirunnij: Podziękowania i niedosyt

Panczenista Władimir Siemirunnij, pochodzący z Rosji, wyraził swoje głębokie przywiązanie do Polski, jasno stwierdzając, że to właśnie Polska jest jego domem. Z wdzięcznością podziękował wszystkim, którzy go wspierali, wymieniając Ministerstwo Sportu, PKOl oraz macierzysty związek sportowy, podkreślając znaczenie ich wsparcia w jego karierze. Od attache polskiej reprezentacji olimpijskiej, Czesława Langa, Siemirunnij otrzymał profesjonalny rower, który zamierza aktywnie wykorzystać w swoich treningach.

Trener panczenisty, Roland Cieślak, nie ukrywał swojego rozczarowania brakiem możliwości startu na dystansie 5000 metrów, gdzie niemal pewne było miejsce na podium. Wyjaśnił to lapidarnie, stwierdzając, że "Przepisy są takie, a nie inne", co sugeruje niezależne od sportowca przeszkody. Reprezentanci Polski na zimowych igrzyskach we Włoszech wywalczyli łącznie cztery medale – trzy srebrne i jeden brązowy.

Szczegółowe medale Polaków w zimowych igrzyskach

Nadzwyczajne osiągnięcia zanotował 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak, który został najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk w historii. Stanął na podium aż trzy razy, co stanowi wyjątkowy wynik dla tak młodego sportowca. Jego występy były kluczowe dla polskiej reprezentacji i przyczyniły się do ogólnego sukcesu.

Tomasiak zdobył srebro na normalnej skoczni, brąz na dużej skoczni oraz srebro w konkursie duetów w parze z Pawłem Wąskiem. Drugi srebrny medal dla Polski wywalczył panczenista Władimir Siemirunnij, który został wicemistrzem olimpijskim na dystansie 10 000 metrów. Te cztery medale przyczyniły się do świetnego wyniku polskiej ekipy na igrzyskach w Mediolanie i Cortina D'Ampezzo.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.