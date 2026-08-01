Liga Narodów siatkarzy. Polska kontra Słowenia w półfinale

Droga Polski do półfinału Ligi Narodów

Polscy siatkarze awansowali do najlepszej czwórki turnieju w chińskim Ningbo, pokonując w ćwierćfinale reprezentację Ukrainy 3:1. Z kolei ich sobotni przeciwnik, Słowenia, wyeliminowała Turcję, wygrywając bez straty seta 3:0. Obie drużyny po raz kolejny spotkają się w tak ważnej fazie turnieju. Początek spotkania zaplanowano na godz. 9 czasu polskiego.

W przeszłości Słowenia była niezwykle wymagającym rywalem dla reprezentacji Polski. Słoweńcy trzykrotnie pokonali biało-czerwonych w mistrzostwach Europy: w ćwierćfinale w 2015 roku, w barażach o ćwierćfinał w 2017 roku oraz w półfinale w 2019 roku. Kolejne bolesne spotkanie miało miejsce w 2021 roku, gdy Polacy ponownie ulegli w półfinale ME.

Odwrócenie passy i walka o finał

Ostatnie kluczowe starcia między tymi zespołami kończyły się jednak sukcesami Polaków. W 2023 roku biało-czerwoni wygrali w półfinale mistrzostw Europy, a rok później triumfowali dwukrotnie: w Łodzi w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów oraz w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich. Ostatnie starcie w czerwcu bieżącego roku wygrała Słowenia 3:2, jednak Polacy nie wystąpili wtedy w optymalnym składzie.

Teraz, podczas finałów w Ningbo, reprezentacja Polski gra w najsilniejszym zestawieniu, z zamiarem obrony tytułu. W sobotę podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w półfinale Ligi Narodów po raz kolejny z tym samym przeciwnikiem, powtarzając scenariusz z 2021 roku, kiedy to wygrali 3:0.

"Potrenujemy, ale wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a później mam nadzieję na finał"

Kto zagra w drugim półfinale Ligi Narodów?

O godzinie 13.30 rozpocznie się drugie spotkanie półfinałowe, w którym reprezentacja Stanów Zjednoczonych zmierzy się z Japonią. Zwycięzcy obu sobotnich meczów spotkają się w wielkim finale, a przegrani powalczą o brązowy medal. Oba te starcia zaplanowano na niedzielę.

Polscy siatkarze w dotychczasowych startach w Lidze Narodów zgromadzili sześć medali. Na najwyższym stopniu podium stanęli dwukrotnie, w 2023 i 2025 roku. Zdobyli ponadto srebro w 2021 roku oraz trzykrotnie kończyli turniej na trzecim miejscu (2019, 2022, 2024). Rozgrywki są organizowane przez FIVB od 2018 roku.