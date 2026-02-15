Multimedaliści zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Kto zaskoczył liczbą medali?

Kto dominuje na zimowych igrzyskach olimpijskich?

Podczas trwających we Włoszech zimowych igrzysk olimpijskich siedmioro sportowców zdobyło po trzy medale, co jest rzadkim osiągnięciem w świecie sportów zimowych. Na czele tej prestiżowej klasyfikacji znajdują się szwajcarski alpejczyk Franjo von Allmen oraz norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo. Oboje wywalczyli po trzy złote medale, stając na najwyższym stopniu podium w swoich dyscyplinach.

Franjo von Allmen był pierwszym zawodnikiem, który osiągnął ten wynik, zapewniając sobie potrójne złoto. Johannes Hoesflot Klaebo również ma już na koncie trzy złote krążki i będzie miał szansę powiększyć ten dorobek w niedzielnej rywalizacji sztafet. Trzecie miejsce w klasyfikacji multimedalistów zajmuje szwedzka biegaczka narciarska Frida Karlsson, która zdobyła dwa złote i jeden srebrny medal.

Jakie medale zdobyła Lou Jeanmonnot i Kacper Tomasiak?

Wyróżniającą się postacią wśród medalistów jest francuska biathlonistka Lou Jeanmonnot, która jako jedyna spośród wszystkich zawodników może pochwalić się kompletem medali każdego koloru: złotym, srebrnym i brązowym. Jej wszechstronność i stabilna forma pozwoliły na zdobycie krążków w różnych konkurencjach biathlonowych podczas igrzysk.

Wśród 45 sportowców, którzy zdobyli po dwa medale na zimowych igrzyskach olimpijskich, znalazł się polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak. Reprezentant Polski wywalczył srebrny i brązowy medal, potwierdzając swoją wysoką formę. Jego sukces wpisuje się w ogólny obraz zmagań, gdzie wielu zawodników sięgało po podwójny dorobek medalowy.

