Igrzyska 2026 tabela medalowa. Gdzie w klasyfikacji jest Polska po kolejnym medalu?

2026-02-15 0:17

Igrzyska 2026 tabela medalowa ulega dynamicznym zmianom wraz z postępem zawodów. Polscy sportowcy walczą o najwyższe laury, a Kacper Tomasiak zdobył brązowy krążek na dużej skoczni narciarskiej w Predazzo. To jego drugi medal na igrzyskach 2026, co znacząco wpływa na pozycję reprezentacji Polski. Jak Biało-Czerwoni plasują się w klasyfikacji medalowej i czy utrzymają dobrą passę?

Kacper Tomasiak z drugim medalem

Kacper Tomasiak wywalczył w sobotę brązowy krążek na dużej skoczni narciarskiej w Predazzo. Jest to jego drugi sukces podczas włoskich igrzysk, co potwierdza jego wysoką formę. Wcześniej polski skoczek zdobył już srebro na normalnej skoczni, umacniając swoją pozycję wśród czołowych zawodników.

Wicemistrzem tych igrzysk został również panczenista Władimir Semirunnij, który wywalczył srebro na dystansie 10000 metrów. Jego osiągnięcie, podobnie jak medale Tomasiaka, przyczynia się do ogólnego dorobku medalowego reprezentacji.

Jak Polska w tabeli medalowej Igrzysk 2026?

W klasyfikacji medalowej Igrzysk 2026 niezmiennie prowadzi Norwegia, dominując w rywalizacji. Ich dorobek to imponujące 20 krążków, w tym aż dziesięć złotych, co stawia ich na czele zestawienia państw.

Na podium tegorocznych igrzysk stanęli już reprezentanci 25 krajów, co świadczy o szerokiej rywalizacji. Polska, dzięki sukcesom Kacpra Tomasiaka i Władimira Semirunnija, klasyfikowana jest na 20. miejscu w ogólnej tabeli medalowej, co stanowi ważny element w dorobku Biało-Czerwonych.

