Liga hiszpańska – Real Madryt liderem. Czy Barcelona odzyska prowadzenie?

Real Madryt nowym liderem La Liga

W emocjonującym spotkaniu 24. kolejki Real Madryt pokonał u siebie Real Sociedad San Sebastian 4:1, co pozwoliło „Królewskim” objąć pierwsze miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. **Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Brazylijczyk Vinicius Junior**, pewnie wykorzystując rzuty karne. To znacząco przyczyniło się do zwycięstwa Realu.

Do siatki Realu Sociedad trafili również Gonzalo Garcia oraz Urugwajczyk Federico Valverde. Te trafienia umocniły prowadzenie madryckiej drużyny. Honorowego gola dla zespołu z San Sebastian strzelił z rzutu karnego Mikel Oyarzabal, jednak nie zdołał odwrócić losów spotkania. **„Królewscy” zaprezentowali skuteczną ofensywę**, dominując na boisku.

Jak Barcelona reaguje na zmianę lidera?

Obecnie Real Madryt wyprzedza Barcelonę o dwa punkty. **Drużyna prowadzona przez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego** ma jednak jeszcze szansę odzyskać pozycję lidera. „Barca” rozegra swoje spotkanie 24. kolejki w poniedziałek. Zmierzy się wtedy na wyjeździe z Gironą w derbach Katalonii.

Mecz z Gironą będzie dla Barcelony również okazją do rehabilitacji po niedawnej porażce. W czwartek „Duma Katalonii” uległa Atletico Madryt 0:4 w półfinale Pucharu Króla. Było to **dotkliwym ciosem dla całego zespołu**. Atletico Madryt zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy, tracąc 15 punktów do Realu, ale ma przed sobą jeszcze mecz z Rayo Vallecano.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.