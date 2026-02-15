Hokej na lodzie kobiet na Igrzyskach. Kto zmierzy się w walce o finał?

Kanadyjki i Szwajcarki w półfinale igrzysk

W ćwierćfinałowym starciu hokeja na lodzie kobiet na igrzyskach w Mediolanie, reprezentacja Kanady odniosła pewne zwycięstwo nad Niemkami, pokonując je 5:1. Kanadyjki, uważane za jednego z faworytów turnieju, już po pierwszej tercji zbudowały dwubramkową przewagę. Sukcesywnie powiększały ją w kolejnych odsłonach meczu, demonstrując swoją dominację na lodowisku. Honorową bramkę dla Niemek w trzeciej tercji zdobyła Franziska Feldmeier, jednak nie zmieniło to obrazu spotkania.

Drugie spotkanie ćwierćfinałowe dostarczyło więcej emocji, gdzie Szwajcarki zmierzyły się z Finkami. Mecz zakończył się minimalnym zwycięstwem Szwajcarii 1:0, dzięki jedynej bramce zdobytej przez Alinę Muller. To zwycięstwo było dla Szwajcarek szczególnie ważne, gdyż stanowiło udany rewanż za wcześniejszą porażkę 1:3 z Finlandią w fazie grupowej turnieju, co podkreśla determinację zespołu.

Kiedy odbędą się półfinały hokeja kobiet?

Po rozstrzygnięciu wszystkich ćwierćfinałów, znane są już wszystkie pary półfinałowe turnieju olimpijskiego w Mediolanie. Wcześniej, w piątek, swoje miejsca w kolejnej fazie rozgrywek zapewniły sobie silne zespoły Amerykanek i Szwedek, wyczekując na swoich kolejnych rywali. Cały świat hokeja na lodzie kobiet z niecierpliwością oczekuje na kluczowe rozstrzygnięcia.

W poniedziałkowych półfinałach dojdzie do bezpośrednich starć Amerykanek ze Szwedkami oraz Kanadyjek ze Szwajcarkami. Zwycięzcy tych prestiżowych meczów zagrają o złoty medal, a wielki finał turnieju zaplanowano na 19 lutego. Hokej na lodzie kobiet znajduje się w programie olimpijskim od Igrzysk w japońskim Nagano w 1998 roku.

W siedmiu dotychczasowych turniejach olimpijskich Kanadyjki zdobyły najwięcej medali, w tym pięć złotych oraz dwa srebrne. Obie porażki w finałach (1998, 2018) odniosły z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, co świadczy o zaciętej rywalizacji tych dwóch potęg hokejowych na najwyższym, olimpijskim poziomie.

