MŚ 2030. Jak będzie wyglądał historyczny turniej na trzech kontynentach?

Niezwykły początek jubileuszowych MŚ 2030

Głównymi organizatorami turnieju w październiku 2023 roku wybrano wspólną kandydaturę Hiszpanii, Maroka oraz Portugalii. Trzy premierowe mecze odbędą się jednak w Ameryce Południowej, a turniej zainauguruje starcie w urugwajskim Montevideo na słynnym Estadio Centenario. To właśnie tam sto lat wcześniej odbył się finał pierwszej edycji mistrzostw, co nadaje nowemu wydarzeniu niezwykłą symbolikę historyczną.

Kolejne dwa spotkania zaplanowano na terytorium Argentyny oraz Paragwaju, co oznacza powrót do historycznych korzeni. Po zmaganiach w Ameryce Południowej drużyny udadzą się na kolejne spotkania do Europy lub Afryki, dlatego przewidziano dla nich dodatkowe dni przerwy na długą podróż oraz odpowiednią aklimatyzację. Wszystkie sześć narodowych reprezentacji gospodarzy ma zagwarantowany udział w światowym czempionacie bez konieczności rozgrywania meczów eliminacyjnych.

„oddać hołd historii futbolu”

Jakie zasady będą obowiązywać podczas turnieju?

Zgodnie z aktualnymi ustaleniami, do rywalizacji przystąpi 48 drużyn narodowych, a sam turniej oparty będzie na identycznej formule jak mistrzostwa rozgrywane w 2026 roku. Łącznie przewidziano rozegranie stu czterech spotkań, choć szef światowej federacji Gianni Infantino dąży rzekomo do poszerzenia stawki do 64 zespołów. Kwalifikacje dla drużyn ze Starego Kontynentu wystartują bezpośrednio po turnieju Euro 2028 i przyjmą nowy, innowacyjny format przypominający rywalizację ligową.

Wielki finał imprezy zaplanowano na 21 lipca 2030 roku na arenie należącej do jednego z trzech głównych państw gospodarzy. Wśród największych faworytów do zorganizowania ostatecznego starcia wymienia się madrycki stadion Santiago Bernabeu lub zupełnie nową konstrukcję w marokańskiej Casablance. Ze względu na wczesny początek zmagań na kontynencie południowoamerykańskim, cała sportowa rywalizacja potrwa aż 44 dni.