Koniec fazy grupowej MŚ 2026. Lionel Messi znów pobił rekord

Kto awansował do fazy pucharowej MŚ 2026?

Do 1/16 finału przeszły po dwa czołowe zespoły z każdej grupy oraz osiem z dwunastu ekip zajmujących trzecie miejsca. Jako ostatnie awans wywalczyły: Austria (grupa J), Algieria (grupa J), Demokratyczna Republika Konga (grupa K) oraz Chorwacja (grupa L). Z turniejem pożegnały się reprezentacje Korei Południowej, Szkocji i Iranu, które zdobyły po trzy punkty, co okazało się niewystarczające.

Aż siedem z najlepszych trzecich miejsc awansowało z 4 punktami na koncie. Senegal był jedyną drużyną, która weszła do kolejnej rundy mając 3 punkty, decydował tu lepszy bilans bramkowy. Algieria po meczu z Austrią zremisowała 3:3, po decydującym golu Sasy Kalajdzica w ostatnich sekundach spotkania.

Jakie rekordy pobił Lionel Messi w meczu z Jordanią?

W grupie J Argentyna po wygranej z Austrią 2:0 przypieczętowała awans, co pozwoliło trenerowi Lionelowi Scaloniemu na przeprowadzenie dziewięciu zmian w meczu z Jordanią (3:1). Lionel Messi, wprowadzony w 60. minucie przy stanie 2:1, zaledwie dwadzieścia minut później strzelił z rzutu wolnego swoją 19. bramkę na mistrzostwach świata. Ten gol był jego szóstym w obecnym turnieju.

To uderzenie uczyniło 39-letniego napastnika liderem obu zestawień historycznych i aktualnych. Zaliczając gola w siódmym mundialowym meczu z rzędu, Messi ustanowił absolutny rekord w piłce nożnej. O awans walczyły też drużyny w grupie K, gdzie Portugalia bezbramkowo zremisowała z liderem grupy, Kolumbią, a Demokratyczna Republika Konga pokonała Uzbekistan 3:1.

"Chciałbym pogratulować moim piłkarzom wykonanej pracy. To drużyna, która gra razem od czterech lat. Zawsze wierzyliśmy w siebie. Dzisiejsze zwycięstwo wiele znaczy dla kraju, pokazaliśmy DR Konga w dobrym świetle" - powiedział selekcjoner Sebastien Desabre.

Historyczne wyczyny podczas MŚ 2026 i faza pucharowa

Zwycięstwo DR Konga i wspaniała postawa Yoane'a Wissy z Newcastle oznaczają historyczny awans tego państwa do fazy pucharowej. Zmierzą się z reprezentacją Anglii, która wcześniej odprawiła z kwitkiem Panamę (2:0), dzięki 11. bramce na mundialach autorstwa Harry'ego Kane'a. Z kolei w grupie L awans z drugiego miejsca wywalczyła Chorwacja, wygrywając 2:1 z Ghaną.

Podopieczni Zlatko Dalicia udowodnili, że ubiegłoroczne miejsca na podium (w 2018 i 2022 roku) nie były dziełem przypadku. 41-letni Luka Modrić z asystą w meczu został najstarszym zawodnikiem w dziejach mistrzostw świata, który zanotował ostatnie podanie zakończone golem. Pierwsze mecze 1/16 finału mistrzostw świata wystartują od rywalizacji Kanady z Republiką Południowej Afryki.