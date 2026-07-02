MŚ 2026. Z kim zagrają gospodarze turnieju w 1/8 finału?

Meksyk i USA zagrają w 1/8 finału

Meksyk prezentuje się dotychczas najlepiej ze wszystkich współgospodarzy trwającego turnieju. Zespół wygrał cztery mecze i nie stracił dotąd żadnej bramki. W 1/8 finału MŚ 2026 Meksykanie zmierzą się z silną reprezentacją Anglii. Ogromnym atutem drużyny z pewnością będzie wsparcie własnych kibiców na słynnym stadionie Azteków w stolicy kraju.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych również rozegra swoje pucharowe spotkanie na własnym terenie w Seattle. Amerykanie wygrali zmagania grupowe, mimo porażki z Turcją w ostatnim meczu pierwszej rundy. W walce o awans do ćwierćfinału zmierzą się z bardzo wymagającą drużyną Belgii. Obecnie drużynę USA prowadzi argentyński szkoleniowiec Mauricio Pochettino.

Czy Kanada awansuje do kolejnej fazy mundialu?

Reprezentacja Kanady awansowała z drugiego miejsca w swojej grupie. Taka lokata oznaczała konieczność rozgrywania kolejnych meczów pucharowych na terytorium Stanów Zjednoczonych. W 1/16 finału w Los Angeles Kanadyjczycy pokonali ekipę RPA wynikiem 1:0. O wejście do ćwierćfinału zmierzą się w sobotę na stadionie w Houston z reprezentacją Maroka.

Historia pokazuje, że organizatorzy piłkarskich mistrzostw świata wielokrotnie osiągali znakomite wyniki, aż trzynaście razy wchodząc do pierwszej czwórki. Gospodarze mundialu sześciokrotnie zdobywali mistrzowski tytuł, a po raz pierwszy dokonał tego Urugwaj w 1930 roku. W 2002 roku, podczas jedynego dotychczas turnieju współorganizowanego przez dwa kraje, Korea Południowa zajęła czwarte miejsce, a Japonia dotarła do 1/8 finału. Tylko dwa razy w historii, w RPA w 2010 roku i w Katarze, zdarzyło się, aby gospodarze nie przebrnęli pierwszej rundy rozgrywek.