MŚ 2026 wyznaczyły nowy standard. Sprawdź szczegóły historycznego rekordu bramek

Rekordowa liczba goli na MŚ 2026

Podczas piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozegrano łącznie 104 oficjalne mecze. Zgromadzeni na trybunach kibice byli świadkami absolutnie historycznego wydarzenia pod względem strzeleckiej skuteczności. W trakcie całego turnieju zawodnicy zdobyli łącznie aż 308 bramek. Oznacza to niespotykaną w ostatnich latach średnią wynoszącą 2,96 gola na jedno spotkanie. Tegoroczny turniej pobił tym samym wszelkie dotychczasowe osiągnięcia w łącznej liczbie trafień.

Wcześniejszy rekord w tej kategorii ustanowiono stosunkowo niedawno, podczas czempionatu rozgrywanego na Bliskim Wschodzie. Kibice śledzący mecze w 2022 roku w Katarze zobaczyli łącznie 172 bramki w trakcie całego turnieju. Należy jednak koniecznie pamiętać, że ówczesny format rozgrywek zakładał mniejszą liczbę uczestników i samych spotkań. W Katarze rozegrano o 40 meczów mniej, co naturalnie wpłynęło na ostateczny dorobek strzelecki. Tegoroczna rozszerzona edycja w Ameryce Północnej pokazała zupełnie nową skalę światowego czempionatu.

Gdzie padła najwyższa średnia bramkowa mundialu?

Choć tegoroczny mundial wyznaczył nowy standard w całkowitej liczbie trafień, historyczny rekord samej średniej strzeleckiej pozostaje nienaruszony od wielu dekad. Najwyższą przeciętną zdobywanych goli na jedno spotkanie zanotowano w Szwajcarii. Zmagania te miały miejsce w 1954 roku i zgromadziły na starcie zdecydowanie mniejszą liczbę narodowych reprezentacji. Piłkarze zaprezentowali wówczas nieprawdopodobną w dzisiejszych realiach skuteczność ofensywną. Dawne piłkarskie zasady i systemy gry sprzyjały niezwykle otwartym spotkaniom i bardzo wysokim rezultatom.

W trakcie mistrzostw świata w Szwajcarii kibice obejrzeli zaledwie 26 oficjalnych pojedynków. Pomimo tak skromnej liczby meczów, zawodnicy potrafili umieścić piłkę w siatce aż 140 razy na dystansie całego turnieju. Dało to oszałamiającą i niepobitą do czasów obecnych średnią wynoszącą dokładnie 5,38 gola na mecz. Współczesny futbol kładzie znacznie większy nacisk na organizację gry obronnej, dlatego dogonienie tej wartości wydaje się niemożliwe. Zakończone w lipcu MŚ 2026 i tak zaoferowały jednak sympatykom piłki wspaniałe strzeleckie widowisko.