Świat futbolu żyje już MS 2026! Nadchodzące Mistrzostwa Świata budzą ogromne emocje i pytania o przyszłego triumfatora.

Naukowcy, wykorzystując zaawansowane modele, zaskakująco wskazali jednoznacznego faworyta do zdobycia złotego medalu.

Kto ma pewne mistrzostwo na wyciągnięcie ręki? Odkryj, który kraj według ekspertów jest już niemal pewnym zwycięzcą i dlaczego.

Hiszpania na czele faworytów

Według symulacji przeprowadzonych przez zespół badawczy z uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie, Hiszpania ma największe szanse na zdobycie tytułu mistrza świata w 2026 roku. Analiza uwzględniała wyniki meczów, noty piłkarzy oraz kursy bukmacherskie. Hiszpania ma 14,5 procent szans na wygraną.

Anglia, Francja i Niemcy w czołówce

Anglia, Francja i Niemcy również znalazły się w gronie faworytów. Anglia, która czeka na swój drugi tytuł od 1966 roku, oraz Francja mają po 12,4 procent szans na zwycięstwo. Niemcy mają 11,2 procent szans. Te drużyny zawsze przyciągają uwagę kibiców.

Inne zespoły z szansami

W drugim rzędzie faworytów znalazła się Portugalia z 8,9 procent szans, a także Argentyna, która broni tytułu, z 8,2 procent. Holandia i Brazylia mają odpowiednio 5,6 i 4,7 procent szans. Belgia i Norwegia, która wraca na piłkarską scenę, uzupełniają czołową dziesiątkę.

Symulacje mundialu

„Przeprowadziliśmy 100 tysięcy możliwych symulacji przebiegu mundialu: mecz po meczu, runda po rundzie, zgodnie z wszystkimi założeniami i przepisami FIFA” – zaznaczył Rouven Michels, członek zespołu przeprowadzającego badanie.

Jak dodał, taki turniej to wspaniała okazja, aby wzbudzić zainteresowanie rachunkiem prawdopodobieństwami wśród wielu osób, które w innym przypadku nigdy by nie zwróciły na to uwagi.

Źródło PAP.