MŚ 2026 w piłce nożnej. Lionel Messi śrubuje historyczny rekord

Rekordowy występ Argentyńczyka na mistrzostwach

Podczas turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku kapitan reprezentacji Argentyny po raz kolejny zapisuje się w historii futbolu. Lionel Messi rozpoczął w wyjściowym składzie spotkanie 1/4 finału przeciwko Szwajcarii. Dla utytułowanego zawodnika jest to już trzydziesty drugi występ na mistrzostwach świata w karierze.

Obecny wynik czyni z niego absolutnego rekordzistę pod względem liczby rozegranych meczów na mundialach. Na drugim miejscu w tym prestiżowym zestawieniu plasuje się Cristiano Ronaldo. Portugalia pożegnała się jednak z tegorocznym turniejem już na etapie 1/8 finału.

Jakie są osiągnięcia polskich piłkarzy?

W elitarnym gronie zawodników, którzy mogą pochwalić się rozegraniem co najmniej dwudziestu spotkań na mistrzostwach świata, znajduje się również dwóch reprezentantów Polski. Władysław Żmuda wybiegał na mundialowe boiska aż dwadzieścia jeden razy. To najlepszy wynik w całej historii polskiej piłki nożnej.

Zaraz za nim w krajowym rankingu plasuje się inna wielka legenda naszej kadry narodowej. Grzegorz Lato ma na swoim koncie dokładnie dwadzieścia występów w najważniejszym międzynarodowym turnieju. Obaj polscy gracze na stałe zapisali się na kartach historii światowego futbolu.