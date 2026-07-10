MŚ 2026 to czas zwolnień. Kto stracił posadę po turnieju?

Pierwsze zwolnienia podczas MŚ 2026

Zmiany na stanowiskach trenerskich rozpoczęły się jeszcze w fazie grupowej. Tunezyjska federacja zwolniła Sabriego Lamouchiego już 15 czerwca po porażce ze Szwecją. Zastąpił go Herve Renard, jednak ten 57-letni szkoleniowiec o polskich korzeniach zrezygnował zaledwie kilka dni po zakończeniu udziału w turnieju. Szkocką kadrę opuścił po siedmiu latach Steve Clarke, gdy jego drużyna nie awansowała do fazy pucharowej. Pozycja trenera nie obroniła się także w Korei Południowej, gdzie prezydent kraju nakazał wszcząć śledztwo w sprawie słabego wyniku.

Posadę stracił również selekcjoner reprezentacji Czech. Miroslav Koubek uznał, że medialna kampania przeciwko jego osobie wymusiła na nim przedwczesne odejście z drużyny. Na fazie grupowej udział w rozgrywkach zakończył Urugwaj pod wodzą Marcelo Bielsy. Argentyńczyk nie przedłużył wygasającego kontraktu, odchodząc z zespołu w atmosferze konfliktu z częścią kadry. W czwartek rozpoczęto fazę ćwierćfinałową w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, gdzie po meczu Francji z Marokiem w turnieju pozostało zaledwie siedem ekip.

„To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej” – przekazał 59-letni trener w oświadczeniu.

Kto stracił pracę na MŚ 2026?

Faza pucharowa przyniosła kolejne dymisje utytułowanych szkoleniowców. Z posadą pożegnał się Ronald Koeman po przegranej Holandii z Marokiem w 1/16 finału w rzutach karnych. Pracę stracił również Julian Nagelsmann, a odpadnięcie Niemców po rzutach karnych z Paragwajem uznano za największą niespodziankę na tym etapie rozgrywek. Z afrykańską drużyną Ghany po zaledwie trzech miesiącach pracy rozstał się doświadczony Carlos Queiroz. W Meksyku po porażce z Anglią w 1/8 finału Javier Aguirre został zastąpiony przez Rafaela Marqueza.

Porażka z Portugalią oznaczała koniec trwającej dziewięć lat kadencji Zlatko Dalicia w reprezentacji Chorwacji. Jego następcą ma zostać Slaven Bilić, który prowadził już ten zespół w przeszłości. Po przegranej z Hiszpanią z portugalską kadrą pożegnał się Roberto Martinez, którego najprawdopodobniej zastąpi Jorge Jesus. Hugo Broos, dotychczasowy selekcjoner Republiki Południowej Afryki, również ogłosił rozstanie z drużyną narodową. Belgijski trener zadeklarował jednak, że pod koniec lipca spotka się z prezesem federacji, aby omówić możliwość pełnienia roli doradcy.