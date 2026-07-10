Wrzuć to do pralki zamiast nawijać włosy. Pozbędziesz się sierści zwierząt raz na zawsze

Właściciele zwierząt doskonale znają problem kłaków na odzieży. Tradycyjne pranie może nawet pogłębić ten stan rzeczy.

Do bębna warto wrzucić wałki z rzepami lub gumowe rękawice, które w trakcie prania skutecznie wyłapią sierść.

Dobrym i tanim pomysłem jest również zastosowanie octu. Działa on antystatycznie, dzięki czemu ubrania będą czyste, a w pralce nie osadzą się zanieczyszczenia.

Sposoby na usunięcie sierści zwierząt podczas prania w pralce

Każdy posiadacz domowego pupila zmaga się z problemem sierści. Niestety, nawet codzienne wyczesywanie nie przynosi pełnego sukcesu i włosy osiadają na wszystkich domowych sprzętach, a przede wszystkim na ubraniach. Największym błędem, jaki można popełnić, jest wrzucenie zakłaczonej odzieży prosto do pralki bez wcześniejszego przygotowania lub użycia specjalnych dodatków. Sama maszyna piorąca nie poradzi sobie z usunięciem zwierzęcej sierści. W efekcie może dojść do zbrylenia się kłaków i ich gromadzenia w trudno dostępnych miejscach bębna. Na szczęście istnieją sprytne patenty, dzięki którym można łatwo wyeliminować ten problem już na etapie prania.

Użytkownicy forów internetowych chętnie dzielą się swoimi sposobami. Jednym z ciekawszych trików jest wykorzystanie gumowej rękawicy. Po wrzuceniu jej do bębna, chropowata struktura materiału doskonale wychwytuje sierść z obracających się tkanin. Inny równie skuteczny pomysł to użycie wałków na rzepy, standardowo używanych do stylizacji włosów. Wystarczy umieścić kilka takich elementów w pralce i uruchomić odpowiedni program. Rzepy w mig zbiorą wszystkie włosy, a wyciągnięta odzież będzie całkowicie wolna od zabrudzeń. To oszczędzi czas, który musielibyśmy poświęcić na ręczne rolowanie i czyszczenie ubrań.

Domowy płyn antystatyczny idealny na sierść psa i kota

Znakomitym sprzymierzeńcem w walce ze zwierzęcymi kłaczkami jest zwykły ocet spirytusowy. Charakteryzuje się on silnym działaniem antystatycznym, dzięki czemu bez trudu radzi sobie z sierścią zgromadzoną na odzieży. Produkt ten stanowi również świetną alternatywę dla drogich płynów do płukania tkanin. Ocet zwalcza bakterie, skutecznie zmiękcza twardą wodę i chroni podzespoły pralki przed odkładaniem się kamienia. Dodatkowo bezbłędnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, takie jak woń potu czy stęchlizny. Zarówno sierść, jak i sztuczne materiały łatwo się elektryzują i przywierają do siebie. Kwas octowy eliminuje ten proces i zmniejsza przyleganie kłaków do ubrań. Substancja ta pozwala także rozluźnić włókna materiałowe, przez co proces wypłukiwania niechcianych włosów jest znacznie efektywniejszy.