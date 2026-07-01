MŚ 2026 w piłce nożnej. Kto awansował do 1/8 finału?

Francja pewnie wygrywa ze Szwecją

Francja pokonała Szwecję 3:0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbyło się w amerykańskim East Rutherford, położonym nieopodal Nowego Jorku. Do przerwy drużyna Trójkolorowych prowadziła jedną bramką, którą w 45. minucie zdobył Kylian Mbappe. Mecz na żywo obserwowało 80 663 widzów.

Druga połowa przyniosła kolejne trafienia dla francuskiego zespołu. W 53. minucie na listę strzelców wpisał się Bradley Barcola. Wynik meczu ustalił Kylian Mbappe, zdobywając swojego drugiego gola w 74. minucie spotkania. Arbitrem głównym tego starcia był holenderski sędzia Danny Makkelie.

Z kim zagrają Francuzi w kolejnej rundzie?

Dzięki pewnemu zwycięstwu nad Szwecją, reprezentacja Francji zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału turnieju. Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych trenera Didiera Deschampsa będzie drużyna narodowa Paragwaju. Ten południowoamerykański zespół sprawił ogromną niespodziankę, wygrywając z faworyzowaną reprezentacją Niemiec.

Mecz, który zadecydował o awansie Paragwajczyków, odbył się w poniedziałek. Sensacyjna wygrana tej drużyny pokazuje, że turniej obfituje w nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Spotkanie Francji z Paragwajem wyłoni kolejnego ćwierćfinalistę mistrzostw świata 2026. Będzie to bez wątpienia ciekawe starcie zespołów o odmiennych stylach gry.