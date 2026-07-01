Kylian Mbappe śrubuje rekord. Kto pozostaje przed nim

Dwa gole w meczu przeciwko reprezentacji Szwecji

We wtorkowym meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata reprezentacja Francji zmierzyła się ze Szwecją. Znakomitą skutecznością wykazał się Kylian Mbappe, który strzelił w tym spotkaniu dwie bramki, na stałe zapisując się w statystykach turnieju.

Dzięki wtorkowym trafieniom francuski napastnik znacząco poprawił swoje indywidualne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Po tym spotkaniu jego łączny dorobek strzelecki w piłkarskich mistrzostwach świata wzrósł do 18 goli, co stanowi jeden z najlepszych wyników w historii.

Kto wyprzedza Francuza w historycznym zestawieniu?

Mimo tak imponującego wyniku napastnik reprezentacji Francji nie zajmuje pierwszego miejsca w tej prestiżowej statystyce. Jedynym graczem, który jest od niego lepszy pod względem strzelonych goli, pozostaje Lionel Messi, grający w tym samym turnieju.

Słynny Argentyńczyk zgromadził do tej pory 19 trafień na wszystkich piłkarskich mistrzostwach świata. Biorąc pod uwagę, że obaj zawodnicy wciąż rywalizują w trwającym mundialu, ostateczny układ sił w klasyfikacji strzelców pozostaje sprawą otwartą.