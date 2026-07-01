Kylian Mbappe śrubuje rekord. Kto pozostaje przed nim

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-01 1:15

Francuski napastnik Kylian Mbappe po raz kolejny zachwycił kibiców podczas piłkarskich mistrzostw świata. Zaledwie jednego dnia Kylian Mbappe znacznie zbliżył się do absolutnego rekordu strzeleckiego tych rozgrywek. Do objęcia prowadzenia brakuje mu już bardzo niewiele.

Noga piłkarza w czarnym stroju i butach z korkami uderza w biało-pomarańczową piłkę, unosząc drobiny trawy na zielonym boisku. Dynamiczne ujęcie symbolizuje rywalizację i dążenie do rekordów, o których możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza kopiącego biało-pomarańczową piłkę na zielonej murawie stadionu.

Dwa gole w meczu przeciwko reprezentacji Szwecji

We wtorkowym meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata reprezentacja Francji zmierzyła się ze Szwecją. Znakomitą skutecznością wykazał się Kylian Mbappe, który strzelił w tym spotkaniu dwie bramki, na stałe zapisując się w statystykach turnieju.

Dzięki wtorkowym trafieniom francuski napastnik znacząco poprawił swoje indywidualne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Po tym spotkaniu jego łączny dorobek strzelecki w piłkarskich mistrzostwach świata wzrósł do 18 goli, co stanowi jeden z najlepszych wyników w historii.

Kto wyprzedza Francuza w historycznym zestawieniu?

Mimo tak imponującego wyniku napastnik reprezentacji Francji nie zajmuje pierwszego miejsca w tej prestiżowej statystyce. Jedynym graczem, który jest od niego lepszy pod względem strzelonych goli, pozostaje Lionel Messi, grający w tym samym turnieju.

Słynny Argentyńczyk zgromadził do tej pory 19 trafień na wszystkich piłkarskich mistrzostwach świata. Biorąc pod uwagę, że obaj zawodnicy wciąż rywalizują w trwającym mundialu, ostateczny układ sił w klasyfikacji strzelców pozostaje sprawą otwartą.