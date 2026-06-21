MŚ 2026. Tunezja rozgromiona przez Japonię w jubileuszowym meczu

Historyczny mecz i dotkliwa porażka

Japonia odniosła zdecydowane zwycięstwo nad Tunezją w meczu fazy grupowej mistrzostw świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:4, co dla ekipy z Afryki oznacza utratę szans na wyjście z grupy. Mecz miał szczególny wymiar historyczny dla turnieju.

Było to dokładnie tysięczne spotkanie rozegrane w historii piłkarskich mistrzostw świata. Zawody odbyły się na stadionie w Guadalupe pod Monterrey, gromadząc na trybunach 51 243 kibiców. Sędzią głównym tego historycznego starcia był Rumun Istvan Kovacs.

Kto strzelał bramki dla Japonii?

Japończycy objęli prowadzenie bardzo wcześnie, bo już w czwartej minucie za sprawą Daichiego Kamady. Przed przerwą na 2:0 podwyższył Ayase Ueda w 31. minucie, kontrolując przebieg rywalizacji od samego początku. Po zmianie stron przewaga azjatyckiej drużyny nie malała.

W 69. minucie trzeciego gola dla Japonii zdobył Junya Ito. Wynik spotkania ustalił w 83. minucie Ayase Ueda, strzelając swoją drugą bramkę głową. Warto dodać, że we wcześniejszym meczu tej samej grupy F, Holandia odniosła wysokie zwycięstwo nad Szwecją, wygrywając 5:1.