MŚ 2026. Szwedzkie media po porażce z Francją

Koniec nadziei w New Jersey

Szwedzka reprezentacja przegrała 0:3 z Francją w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie rozegrane w New Jersey zakończyło udział szwedzkich piłkarzy w mundialu. Lokalne media bez złudzeń oceniły szanse swojej drużyny w starciu z utytułowanym rywalem, zaznaczając, że przeciwnik był po prostu za silny. Nadzieje rozbudzone wyjściem z fazy grupowej szybko prysły po konfrontacji z turniejowym faworytem.

Dziennikarze zgodnie przyznają, że szwedzcy zawodnicy byli bezradni wobec dominacji Francuzów. Pomimo początkowego zaangażowania i walki, drużyna nie potrafiła powstrzymać ataków przeciwnika, co ostatecznie przypieczętowało jej los w MŚ 2026. Telewizja SVT zauważyła, że do momentu utraty pierwszego gola piłkarze wykazywali się dużą odwagą, jednak z czasem ulegli silniejszemu rywalowi.

„Nasze piłkarskie marzenia, które urosły po wyjściu z grupy, zostały rozbite w brutalny sposób przez faworyta tego turnieju”

„Zostaliśmy wyzerowani, nie będąc w stanie dotknąć Francuzów. Mundialowa saga została zakończona. Z drugiej strony, przecież wiedzieliśmy, że rywal był niemożliwy do pokonania”

Jak szwedzka prasa podsumowała mecz z Francją?

Dziennik „Expressen” nie szczędził słów, opisując rozczarowanie po bolesnej weryfikacji przez francuską drużynę. Z kolei „Aftonbladet” wprost napisał, że w New Jersey cud się nie wydarzył, a rywal był poza zasięgiem. Gazety podkreślają brutalną różnicę klas między oboma zespołami, wskazując, że o wyniku zadecydowała przede wszystkim jakość francuskiej reprezentacji.

Dziennikarze „Svenska Dagbladet” skwitowali spotkanie krótkim i dobitnym stwierdzeniem, że Szwedzi zostali po prostu rozjechani. „Dagens Nyheter” dodał, że choć turniej zakończył się dla zespołu w przykry sposób, mierzyli się z prawdziwym gigantem futbolu. Media z nostalgią pożegnały amerykańską część turnieju słowami „Jedziemy do domu, adieu USA”.

„Zostaliśmy rozjechani”