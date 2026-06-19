MŚ 2026 obfitują w wysokie wygrane. Czy historyczne rekordy zostaną pobite?

Wysokie wygrane podczas tegorocznych mistrzostw świata

Zwycięstwo Kanady nad Katarem 6:0 to bez wątpienia jeden z najbardziej jednostronnych meczów trwającego turnieju. Wynik ten zapisze się w statystykach jako drugie spotkanie z sześciobramkową różnicą podczas tegorocznych mistrzostw świata. Piłkarze z Ameryki Północnej całkowicie zdominowali swoich rywali. Wcześniej podobnym osiągnięciem popisali się Niemcy, którzy pewnie pokonali reprezentację Curacao w stosunku 7:1.

Mimo tak okazałych rezultatów obu drużynom wciąż brakuje wiele do absolutnych rekordów. Statystyki pokazują, że różnica sześciu bramek nie jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. Do tej pory łącznie dwadzieścia dwa spotkania zakończyły się przewagą co najmniej sześciu goli. Tegoroczne wyniki Kanady oraz Niemiec jedynie uzupełniają tę długą listę, wpisując się w tradycję widowiskowych spotkań na światowych arenach.

Kto ustanowił historyczne rekordy strzeleckie mundialu?

W całej historii zaledwie trzykrotnie zdarzyło się, aby drużyna wygrała różnicą dziewięciu goli. Dwa z tych niesamowitych rekordów należą do reprezentacji Węgier. W 1954 roku Węgrzy bez litości rozgromili Koreę Południową 9:0. Z kolei w 1982 roku zdemolowali Salwador wynikiem 10:1. Trzeci rezultat 9:0 padł w 1974 roku, kiedy Jugosławia zdominowała Zair, czyli obecną Demokratyczną Republikę Konga.

Równie rzadkie są triumfy z przewagą ośmiu trafień, które w dziejach imprezy odnotowano zaledwie trzy razy. Wśród nich znajduje się słynne zwycięstwo Niemców 8:0 nad Arabią Saudyjską z 2002 roku. Wygranych w stosunku 7:0 było w historii turnieju łącznie pięć. Jednym z takich imponujących wyników może pochwalić się Polska, która w 1974 roku rozgromiła Haiti.