MŚ 2026. Niesamowity wyczyn i zmiana na czele strzelców wszech czasów

Mbappe nowym liderem strzelców

Reprezentacja Francji rozegrała niezwykle emocjonujące spotkanie o trzecie miejsce podczas tegorocznego turnieju. Mecz z reprezentacją Anglii zakończył się wysokim i dość rzadkim na tym etapie wynikiem cztery do sześciu. To właśnie w tym starciu Kylian Mbappe zdobył dwie cenne bramki dla swojej drużyny narodowej. Jego trafienia pozwoliły mu na osiągnięcie niesamowitego rezultatu w klasyfikacji wszech czasów całego czempionatu. Tym samym Francuz oficjalnie i bezdyskusyjnie zapisał się na kartach historii światowego futbolu.

Po strzeleniu dwóch goli w spotkaniu z angielskim zespołem licznik bramkowy Francuza na mistrzostwach świata wskazuje już dwadzieścia dwa trafienia w karierze. Ten niesamowity wyczyn sprawił, że skuteczny napastnik wyprzedził w historycznym zestawieniu legendarnego reprezentanta Argentyny. Zawodnik Trójkolorowych udowodnił po raz kolejny swoją niesamowitą skuteczność na najważniejszej piłkarskiej imprezie. Walka o tytuł najskuteczniejszego gracza w historii futbolu stała się niezwykle pasjonująca. Kibice na całym świecie z zapartym tchem śledzili te wspaniałe sportowe zmagania.

Czy Messi odpowie w finale?

Argentyńczyk Lionel Messi posiada obecnie na swoim koncie dwadzieścia jeden zdobytych bramek na turniejach rangi mistrzowskiej. Słynny zawodnik będzie miał jednak doskonałą okazję na poprawienie tego niesamowitego dorobku. W niedzielnym finale tegorocznych rozgrywek Argentyna zmierzy się na murawie z niezwykle silną reprezentacją Hiszpanii. Fani futbolu z całego świata zastanawiają się, czy wielki kapitan zespołu zdoła jeszcze odzyskać prowadzenie w zestawieniu najskuteczniejszych. Niedzielne spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco pod wieloma sportowymi względami.

Warto również przypomnieć sytuację z przeszłości dotyczącą ogromnego rekordu strzeleckiego. Przez długi czas na czele prestiżowej klasyfikacji znajdował się słynny reprezentant Niemiec. Jednak obaj wspomniani wyżej fenomenalni piłkarze zdystansowali w czasie trwającego turnieju Miroslava Klosego mającego szesnaście trafień. Mistrzostwa organizowane wspólnie przez Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Meksyk przyniosły historyczne zmiany w najważniejszych piłkarskich tabelach. Tegoroczny czempionat na zawsze zapadnie w pamięć fanom na całym globie.