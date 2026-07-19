Anglia na podium MŚ 2026 po rekordowym meczu. Padło dziesięć bramek

Historyczny triumf Anglików

Mecz o brązowy medal mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku przyniósł rekordowe dziesięć goli. Anglia pokonała Francję w stosunku 6:4 w starciu rozegranym w minioną sobotę. Tak duża liczba trafień nigdy wcześniej nie padła w spotkaniu decydującym o trzecim miejscu na mundialu.

Reprezentacja Anglii przystępowała do rywalizacji o tę pozycję po raz trzeci w swojej historii i ostatecznie odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w meczu o trzecie miejsce. W poprzednich turniejach Anglicy przegrywali te spotkania, ulegając Włochom 1:2 w 1990 roku oraz Belgii 0:2 na mistrzostwach w 2018 roku.

Bilans francuski i rekordziści

Zajęcie trzeciego miejsca w trwających MŚ 2026 to dla Anglii najlepszy rezultat na mistrzostwach świata od triumfu w 1966 roku, kiedy to turniej odbywał się na ich własnym terenie. Reprezentacja Francji zagrała o najniższy stopień podium po raz czwarty, wyrównując swój dotychczasowy bilans zwycięstw i porażek do stanu 2-2.

Zwycięstwa Francuzów w tej fazie miały miejsce w 1958 roku, kiedy pokonali reprezentację Niemiec 6:3, a także w 1986 roku po wygranej z Belgią 4:2 w dogrywce. Natomiast w 1982 roku Trójkolorowi musieli uznać wyższość Polski, przegrywając 2:3. Najczęściej, bo aż czterokrotnie, trzecie miejsce w mundialu zdobywali piłkarze z Niemiec.