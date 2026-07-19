Bukayo Saka z hat-trickiem na MŚ 2026. Anglik w elitarnym gronie

Bukayo Saka w doborowym towarzystwie

Anglik Bukayo Saka zdobył trzy bramki w meczu z Francją, zakończonym wynikiem 6:4, decydującym o trzecim miejscu na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. W ten sposób odnotował 58. hat-tricka w historii mistrzostw świata. Na tegorocznym mundialu to czwarty przypadek zdobycia co najmniej trzech goli przez jednego piłkarza w meczu.

Wcześniej w MŚ 2026 ta sztuka udała się trzem innym zawodnikom. Byli to Argentyńczyk Lionel Messi w spotkaniu z Algierią (3:0), Kanadyjczyk Jonathan David w meczu z Katarem (6:0) oraz Francuz Ousmane Dembele w starciu z Norwegią (4:2). Saka stał się kolejnym bohaterem światowego czempionatu.

Polskie akcenty w historii hat-tricków

Pierwszego hat-tricka na mistrzostwach świata zdobył w 1930 roku Amerykanin Bert Patenaude. Z kolei w spotkaniach finałowych dokonali tego tylko Anglik Geoff Hurst (1966) i Francuz Kylian Mbappe (2022). Dwukrotnie trzy gole w jednym meczu na mundialu zdobywali Węgier Sandor Kocsis, Francuz Just Fontaine, Niemiec Gerd Muller oraz Argentyńczyk Gabriel Batistuta.

W historycznym zestawieniu znajdziemy też trzy polskie nazwiska. Ernest Wilimowski strzelił cztery gole Brazylii w 1938 roku, Andrzej Szarmach trzy razy trafił do siatki Haiti (1974), a Zbigniew Boniek zanotował hat-tricka w meczu z Belgią (1982). To wielkie momenty polskiego futbolu na arenie międzynarodowej.