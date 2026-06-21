MŚ 2026. Niemcy pokonują Wybrzeże Kości Słoniowej rzutem na taśmę

Przebieg spotkania w pierwszej połowie

Pierwsze minuty meczu w Toronto przyniosły dogodną sytuację dla reprezentacji Niemiec. Po dośrodkowaniu Joshuy Kimmicha strzał głową oddał Kai Havertz, jednak świetnie interweniował bramkarz Yahia Fofana. Chwilę później zza pola karnego uderzali Jamal Musiala oraz Nathaniel Brown. To jednak drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej objęła prowadzenie po błyskawicznym kontrataku w trzydziestej minucie spotkania. Yan Diomande urwał się na lewej stronie Kimmichowi, a dobitka Francka Kessie dała prowadzenie afrykańskiej ekipie po zablokowanym uderzeniu Amada Diallo.

Jeszcze przed przerwą Kai Havertz dwukrotnie umieszczał piłkę w siatce, jednak bramki te nie zostały uznane z powodu przewinień. Początek drugiej części spotkania to kolejne groźne ataki Iworyjczyków. Franck Kessie i Christ Inao Oulai mieli dogodne okazje, co wyraźnie obnażyło problemy w niemieckiej defensywie. Zespół prowadzony przez niespełna 39-letniego Juliana Nagelsmanna z każdą upływającą minutą przejmował jednak inicjatywę na murawie. W sześćdziesiątej minucie szkoleniowiec zdecydował się na dokonanie trzech kluczowych roszad w składzie.

Jak rezerwowi odwrócili losy meczu?

Na boisku pojawili się między innymi Nadiem Amiri oraz Deniz Undav, którzy szybko odmienili obraz gry. W sześćdziesiątej ósmej minucie Amiri dośrodkował precyzyjnie z prawej strony boiska. Deniz Undav popisał się skutecznym strzałem z woleja lewą nogą z bliskiej odległości, pokonując bramkarza rywali. Końcówka spotkania dostarczyła kibicom w Toronto, których zgromadziło się 43 036, ogromnych emocji i kolejnych sytuacji podbramkowych. Swoich dogodnych szans nie wykorzystali Simon Adingra dla drużyny z Afryki oraz Nathaniel Brown i Nadiem Amiri dla ekipy z Europy.

Decydująca akcja meczu miała miejsce w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Deniz Undav otrzymał znakomite prostopadłe podanie od Feliksa Nmechy i pewnym uderzeniem z dwunastu metrów zapewnił Niemcom ostateczne zwycięstwo 2:1. Wygrana w spotkaniu, które sędziował Paragwajczyk Juan Gabriel Benitez, zagwarantowała europejskiej drużynie wyjście z grupy. Sukces ten ma szczególne znaczenie, ponieważ niemiecka reprezentacja kończyła swój udział na fazie grupowej podczas dwóch ostatnich edycji piłkarskich mistrzostw świata.