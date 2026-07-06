Brazylia poza mundialem w Ameryce Północnej. Szósty tytuł ucieka

Brazylia odpada w 1/8 finału

Piłkarze Brazylii odpadli w 1/8 finału mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. "Canarinhos" ponieśli porażkę z reprezentacją Norwegii, ulegając rywalom 1:2. Brazylijczycy jako jedyna drużyna na świecie uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych 23 turniejach finałowych.

Ekipa z Ameryki Południowej to najbardziej utytułowana drużyna globu, jednak na szósty mistrzowski tytuł czeka nieprzerwanie od 2002 roku. Na wcześniejszym, tak wczesnym etapie, z mistrzostwami pożegnali się w 1990 roku, ulegając Argentynie 0:1.

Europejskie fatum „Canarinhos”

Brazylia w swojej historii pięciokrotnie sięgała po mistrzostwo świata: w 1958, 1962, 1970, 1994 oraz 2002 roku. W finale 2002 roku „Selecao” pokonali drużynę Niemiec wynikiem 2:0. Oprócz tego dwukrotnie kończyli zmagania na drugim miejscu podium, pozostając liderem mundialowej tabeli wszech czasów.

Od momentu zdobycia ostatniego mistrzostwa w 2002 roku, Brazylię z kolejnych mundiali za każdym razem eliminował zespół z Europy. W 2006 roku przegrali z Francją w ćwierćfinale, w 2010 z Holandią na tym samym szczeblu rozgrywek, w 2014 w półfinale rozbili ich Niemcy (1:7). W 2018 roku zatrzymała ich Belgia, a w 2022 po rzutach karnych wygrała Chorwacja. Teraz listę tę zasiliła Norwegia.