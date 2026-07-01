MŚ 2026. Mecz Meksyk - Ekwador opóźniony z powodu pogody

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-01 3:15

Spotkanie 1/16 finału MŚ 2026 pomiędzy Meksykiem a Ekwadorem zostało opóźnione. Mecz Meksyk - Ekwador nie rozpocznie się punktualnie o godzinie 3:00 nad ranem polskiego czasu ze względu na gwałtowną burzę, która przeszła nad stadionem w stolicy Meksyku.

Piłka nożna leżąca w kałuży na błotnistym boisku piłkarskim, z rozmytymi trybunami stadionu i ponurym, zachmurzonym niebem w tle. To obraz opóźnionego meczu Meksyk-Ekwador z powodu burzy, o czym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna leżąca w błotnistej kałuży na pustym stadionie pod zachmurzonym niebem.

Ulewa nad stadionem w Meksyku

Mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, w którym współgospodarze turnieju zmierzą się z Ekwadorem, nie rozpocznie się o zaplanowanej porze. Pierwotnie pierwszy gwizdek miał zabrzmieć o godzinie 3:00 nad ranem czasu polskiego.

Zmagania w stolicy Meksyku zostały wstrzymane z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Burza rozpoczęła się na około dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem spotkania, a dodatkowym utrudnieniem była obfita ulewa, która przeszła nad obiektem.

Kiedy rozpocznie się mecz?

Organizatorzy mistrzostw świata nie podali jeszcze nowej godziny rozpoczęcia rywalizacji. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na poprawę pogody i decyzję sędziów dotyczącą stanu murawy po przejściu ulewy.

Starcie pomiędzy Meksykiem a Ekwadorem to jeden z ważniejszych meczów tej fazy turnieju. Współgospodarze mistrzostw liczą na awans do kolejnej rundy przed własną publicznością, jednak najpierw muszą poczekać na uspokojenie się sytuacji pogodowej w Mexico City.