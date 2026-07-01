MŚ 2026. Mecz Meksyk - Ekwador opóźniony przez pogodę. Co się stało?

Gwałtowna burza nad Mexico City

Mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, w którym współgospodarze turnieju zmierzą się z Ekwadorem, miał się rozpocząć o 3:00 nad ranem polskiego czasu. Niestety gwałtowna burza nad stadionem w stolicy Meksyku pokrzyżowała te plany. Problemy pogodowe rozpoczęły się na około dwie godziny przed planowanym pierwszym gwizdkiem arbitra.

Nad obiektem przeszła silna ulewa, która zmusiła organizatorów do reakcji. Kibice zgromadzeni na trybunach słynnego stadionu Azteca obserwowali sytuację, osłaniając się płaszczami przeciwdeszczowymi. Zła pogoda znacząco wpłynęła na przygotowania do spotkania.

Kiedy rozpocznie się spotkanie?

Początkowo sytuacja była niejasna, a organizatorzy nie wydawali oficjalnych komunikatów. Brakowało informacji, kiedy dokładnie spotkanie będzie mogło się rozpocząć. Kibice na stadionie oraz widzowie przed telewizorami musieli uzbroić się w cierpliwość.

Ostatecznie podjęto decyzję i przekazano szczegóły dotyczące zmiany harmonogramu. Poinformowano oficjalnie, że opóźnienie wyniesie dokładnie godzinę. Oznacza to, że piłkarze Meksyku i Ekwadoru wybiegną na murawę o 4:00 rano czasu polskiego.