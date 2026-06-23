MŚ 2026 mecz Francja - Irak. Burza przerwała spotkanie, kibice narzekali na jedno

Kto wygrał mecz na MŚ 2026?

Reprezentacja Francji bez problemów pokonała drużynę Iraku podczas piłkarskich mistrzostw świata. Francuscy piłkarze zaprezentowali zdecydowaną przewagę na boisku, a Kylian Mbappe rozegrał doskonałe zawody. Zawodnicy z Europy atakowali bramkę rywala przez całe 90 minut. Zwycięstwo nie było żadnym zaskoczeniem dla światowych ekspertów sportowych. Zgromadzeni sympatycy żywiołowo reagowali na wszystkie boiskowe wydarzenia.

Spotkanie rozegrano w Filadelfii na obiekcie mogącym pomieścić ponad 70 tysięcy widzów. Tuż przed przerwą nad miastem przeszła gwałtowna burza z piorunami. Ekstremalne zjawiska pogodowe wymusiły przerwanie gry, a opóźnienie drugiej połowy wyniosło blisko dwie godziny. Tłumy kibiców musiały szukać bezpiecznego schronienia w korytarzach pod trybunami stadionu. Przymusowa pauza nie wpłynęła jednak na obniżenie nastrojów publiczności.

"- Świetna zabawa mimo tego deszczu. Ludzie są bardzo przyjaźni i gościnni. Z jednym gościem nawet wymieniłem się koszulkami: ta nie należy do mnie - mówił Jerome z Bordeaux, weteran sześciu mundiali, który na swoje karty wstępu wydał 800 dol."

Jakie były ceny biletów na mundialu?

Największym powodem do niezadowolenia dla fanów piłki nożnej były niezwykle wysokie koszty udziału. Wejściówki na amerykańskie obiekty kosztowały od 600 dolarów wzwyż. Czekanie na wznowienie gry było w pełni zrozumiałe, ponieważ kibice chcieli obejrzeć drogie widowisko do końca. Podczas przerwy fani tańczyli na trybunach i wspólnie tworzyli meksykańską falę. Amerykańscy sympatycy z chęcią wspierali drużyny z innych odległych kontynentów.

Zdecydowaną większość widowni w barwach europejskiego zespołu stanowili rodowici obywatele Stanów Zjednoczonych. Grupa kibiców z Iraku była znacznie mniejsza, lecz wielokrotnie organizowała głośny doping dla swoich zawodników. Na ogromnych trybunach w Filadelfii pojawiły się również ciekawe polskie akcenty. Część fanów zadeklarowała wsparcie dla Francji wyłącznie ze względu na wielką sympatię do gry Kyliana Mbappe. Mimo trudnych warunków atmosferycznych piłkarskie święto zakończyło się organizacyjnym sukcesem.