MŚ 2026: Kto gra we wtorek, 16 czerwca? Hitowe starcie Francja – Senegal i wejście obrońców tytułu

Mundial 2026: Hitowe starcie Francja kontra Senegal na horyzoncie

Tegoroczny turniej o mistrzostwo świata trwa już od pięciu dni i z całą pewnością dostarcza kibicom ogromnych wrażeń. Fani byli już świadkami konfrontacji potentatów ze znacznie niżej notowanymi rywalami. W pierwszym z takich spotkań Niemcy rozbili ostatecznie kadrę Curacao aż 7:1, choć początkowo sprawa nie wyglądała tak prosto, a przez pewien czas na tablicy wyników utrzymywał się sensacyjny remis 1:1. Druga potyczka „Dawida z Goliatem” przyniosła gigantyczną niespodziankę, ponieważ w poniedziałek, 15 czerwca, Hiszpanie nie zdołali pokonać bramkarza rywali i zremisowali 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka. Te wydarzenia należą już jednak do historii, a sympatycy futbolu z niecierpliwością czekają na wtorkowo-środowe pojedynki. Zdecydowanie najwięcej emocji wzbudza rywalizacja międzykontynentalna, w której potężna Francja zmierzy się z Senegalem. Reprezentacja „Trójkolorowych” jest przez licznych analityków wskazywana jako główny kandydat do złotego medalu, natomiast gracze z Afryki to triumfatorzy Pucharu Narodów Afryki. Tytuł ten wprawdzie odebrano im w wyniku administracyjnych decyzji, jednak sprawa pozostaje otwarta z powodu oficjalnego odwołania. W ciągu najbliższej doby na murawę wybiegną również broniący mistrzowskiego tytułu Argentyńczycy, a łącznie rozegrane zostaną cztery spotkania.

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Godz. 21:00, Grupa I: Francja - Senegal. To drugie tak spektakularne starcie tego turnieju, zaraz po pojedynku Brazylii z Marokiem. Europejska potęga dysponuje przerażająco silnym tercetem ofensywnym, który tworzą Ousmane Dembele, Kylian Mbappe oraz Michael Olise. Zespół z Afryki pokazał jednak podczas minionego Pucharu Narodów Afryki, że absolutnie nie należy go lekceważyć. Transmisję na żywo z tego meczu przeprowadzą stacje TVP1 i TVP Sport, a w internecie zmagania pokaże portal TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy z wtorku na środę), Grupa I: Irak - Norwegia. Na papierze mocniejsza wydaje się drużyna ze Skandynawii, której przewodzi fenomenalny snajper Manchesteru City, Erling Haaland. Zespół ten wskazywany jest w roli „czarnego konia” całych rozgrywek, chociaż dopiero pierwszy występ na boisku realnie zweryfikuje te oczekiwania. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanałach TVP2, TVP Sport oraz za pośrednictwem serwisu TVPSport.pl.

Godz. 3:00 (w nocy z wtorku na środę), Grupa J: Argentyna - Algieria. Zdobywcy Pucharu Świata, w których szeregach występuje grający na swoim szóstym mundialu Leo Messi, liczą na ponowny triumf. Ekipa Algierii postara się postawić trudne warunki, mimo że starcie z drużyną „Albicelestes” to dla nich ogromne wyzwanie. Relacja na żywo dostępna będzie w TVP1, TVP Sport oraz w sieci na stronie TVPSport.pl.

Godz. 6:00 (poranek w środę), Grupa J: Austria - Jordania. To konfrontacja skierowana przede wszystkim do największych zapaleńców piłkarskich, ale obecne mistrzostwa udowadniają, że to właśnie w takich potyczkach niejednokrotnie kipi od ogromnych emocji. Mecz będzie transmitowany na żywo w TVP2, na antenie TVP Sport i w internecie na TVPSport.pl.

Kolejnego dnia, w środę 17 czerwca, na murawie zobaczymy reprezentacje Portugalii i Demokratycznej Republiki Konga, a także Anglię grającą z Chorwacją. Z kolei w nocy ze środy na czwartek do rywalizacji przystąpią Ghana z Panamą oraz Uzbekistan w starciu z Kolumbią.

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