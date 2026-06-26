MŚ 2026. Japończyk zagrał w pięciu mundialach

Yuto Nagatomo w elitarnym gronie

Japończyk Yuto Nagatomo pojawił się na murawie w 75. minucie spotkania ze Szwecją w ramach MŚ 2026. Dzięki temu występowi dołączył do wąskiego grona zawodników, którzy zagrali w przynajmniej jednym meczu w pięciu edycjach mistrzostw świata. Przed nim, podczas turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, tego samego dokonali niemiecki bramkarz Manuel Neuer oraz chorwacki pomocnik Luka Modrić.

Warto dodać, że w dotychczasowej historii futbolu niewielu graczy mogło pochwalić się taką regularnością. Dla Nagatomo jest to ukoronowanie wieloletniej kariery reprezentacyjnej i potwierdzenie jego niezwykłej przydatności dla drużyny narodowej Japonii.

Kto jest rekordzistą pod względem występów?

Bezwzględnymi rekordzistami w tej kategorii są Argentyńczyk Lionel Messi oraz Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Bieżąca edycja mistrzostw świata jest dla obu tych zawodników już szóstą w karierze. Z kolei meksykański bramkarz Guillermo Ochoa również był powołany na sześć mundiali, jednak w dwóch pierwszych turniejach pełnił jedynie rolę rezerwowego i nie pojawił się na boisku.

Na liście graczy z wieloma występami można znaleźć również polski akcent. Władysław Żmuda brał udział w czterech edycjach mistrzostw świata w latach 1974-1986, będąc jednym z filarów obrony reprezentacji Polski w jej najbardziej udanym okresie na arenie międzynarodowej.