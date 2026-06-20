MŚ 2026. Jakim wynikiem zakończył się mecz Szkocja - Maroko

Szybki gol zadecydował o wyniku meczu

Spotkanie grupy C na mistrzostwach świata rozpoczęło się od błyskawicznego uderzenia zespołu z Afryki. Szalę zwycięstwa przechyliła bramka, którą już w drugiej minucie meczu zdobył Ismael Saibari. Szkocja próbowała odrabiać straty w dalszej części rywalizacji, jednak defensywa rywali okazała się niezwykle szczelna. Kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Foxborough pod Bostonem nie zobaczyli więcej goli w tym starciu.

Wydarzenie to przyciągnęło na amerykański obiekt dokładnie 64 146 widzów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał główny arbiter, którym był pochodzący z Uzbekistanu Ilgiz Tantashev. Sędzia musiał kilkukrotnie sięgać po kary indywidualne, aby utrzymać dyscyplinę na boisku. Mecz pokazał, że afrykański zespół jest doskonale przygotowany i potrafi skutecznie bronić minimalnej przewagi.

Jakie kary otrzymali piłkarze obu drużyn?

Mecz obfitował w twardą grę, co ostatecznie przełożyło się na napomnienia dla poszczególnych zawodników. Za ostre wejścia żółtymi kartkami w zespole szkockim zostali ukarani Andy Robertson oraz Anthony Ralston. Reprezentacja Maroka również nie uniknęła konsekwencji dyscyplinarnych ze strony sędziego. W afrykańskiej drużynie ukarany został Issa Diop, który musiał grać ostrożniej do końcowego gwizdka.

Wynik 0:1 dla Maroka zdecydowanie komplikuje sytuację reprezentacji Szkocji w tabeli grupy C mistrzostw świata. Kibice czekają teraz na drugie rozstrzygnięcie, ponieważ w kolejnym spotkaniu tej grupy Brazylia zmierzy się z Haiti. Wynik tego drugiego pojedynku będzie miał kluczowe znaczenie dla końcowego układu sił. Rywalizacja wkracza w decydującą fazę grupowych zmagań na amerykańskich boiskach.