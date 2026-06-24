MŚ 2026 i zwycięstwo Portugalii. Ronaldo goni legendarne rekordy

Przełamanie Ronaldo na turnieju MŚ 2026

Drużyna prowadzona przez trenera Roberto Martineza odniosła przekonujące zwycięstwo 5:0 w starciu z Uzbekistanem. Ten świetny wynik zatarł złe wrażenie po wcześniejszym niespodziewanym remisie z Demokratyczną Republiką Konga. Telewizja relacjonująca te zmagania zauważyła poprawę w organizacji gry. Portugalskie media sportowe zgodnie podkreślają doskonałą dyspozycję całego zespołu. Zwrócono również szczególną uwagę na świetną postawę 41-letniego Cristiano Ronaldo, który zdobył w tym spotkaniu dwie bramki.

Dwa celne trafienia na amerykańskich boiskach pozwoliły kapitanowi kadry na przełamanie dotychczasowej niemocy. Wynik ten sprawił, że napastnik pobił rekord legendarnego Eusebio pod względem strzelonych goli dla Portugalii na mistrzostwach świata. Popularna „Czarna Pantera” zdobyła dla narodowych barw łącznie dziewięć bramek w turniejach tej rangi. Ronaldo z wynikiem 145 goli umocnił się na pozycji najlepszego strzelca wszech czasów. Bezpośrednio za nim w historycznym zestawieniu wciąż plasuje się Lionel Messi, który ma na swoim koncie 122 trafienia.

„pojedynek z Uzbekistanem okazał się meczem prawdy”

„Eusebio do tak wysokiej skuteczności potrzebował nie sześciu, ale zaledwie jednego mundialu – w 1966 r.”

Czy kapitan kadry pobije wszystkie rekordy?

Kolejny udany występ w grupie K przyniósł bardzo rzadki i niezwykle historyczny wyczyn piłkarski. Portugalczyk oficjalnie został bowiem jedynym graczem na świecie z golami strzelonymi na sześciu różnych mundialach. Radio Observador zaznacza jednak, że kapitan nie zdoła pobić rekordu najstarszego zdobywcy bramki na mistrzostwach. Ten wyjątkowy i imponujący wyczyn nadal należy do kameruńskiego napastnika Rogera Milli. Afrykański zawodnik trafił do siatki w 1994 roku w meczu przeciwko Rosji, mając dokładnie 42 lata i 39 dni.

Wielu lokalnych komentatorów zachowuje jednak zdrowy dystans i nie przypisuje sukcesów wyłącznie słynnemu zawodnikowi. Lizbońska prasa wyraźnie docenia tytaniczną pracę całej wyjściowej jedenastki oraz trafne decyzje selekcjonera. Kolejne i zarazem ostatnie spotkanie fazy grupowej Portugalczycy rozegrają w nadchodzącą sobotę wieczorem. Areną tego niezwykle ważnego widowiska sportowego będzie nowoczesny stadion zlokalizowany w amerykańskim Miami. Rywalami europejskiej drużyny w walce o cenne punkty będzie mocna reprezentacja Kolumbii.

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