MŚ 2026 i mecz Anglia - Ghana. Sprawdź szczegóły starcia w Bostonie

Bezbramkowy remis w starciu grupy L

Reprezentacja Anglii zmierzyła się z kadrą Ghany podczas trwających piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie zostało rozegrane na jednym z obiektów w Bostonie. Obie drużyny wybiegły na murawę, aby walczyć o cenne punkty w rywalizacji grupowej. Kibice zgromadzeni na trybunach nie zobaczyli jednak ani jednego trafienia. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:0.

Rywalizacja w Bostonie toczyła się w ramach rozgrywek grupy L. Zespoły zaprezentowały wyrachowane nastawienie, co w głównej mierze przełożyło się na brak bramek. Wynik ten sprawia, że obie ekipy dopisują do swojego dorobku po jednym punkcie. Sędzią głównym tego widowiska sportowego wyznaczony został Said Martinez z Hondurasu. Arbiter czuwał nad prawidłowym przebiegiem wszystkich boiskowych wydarzeń.

Kary indywidualne i sytuacja w grupie

Podczas tego zaciętego pojedynku arbiter z Hondurasu zmuszony był sięgać do kieszeni. W trakcie spotkania sędzia pokazał łącznie dwie żółte kartki. W zespole angielskim oficjalne upomnienie otrzymał Declan Rice. Z kolei w drużynie z Afryki w ten sam sposób ukarany został Inaki Williams. Obaj piłkarze musieli od tego momentu uważać na kolejne przewinienia.

Zmagania reprezentacji narodowych w Bostonie przyciągnęły na stadion dokładnie 63 983 widzów. Taka wysoka frekwencja jednoznacznie potwierdza ogromne zainteresowanie kibiców turniejem rangi mistrzowskiej. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w tej samej fazie rozgrywek zaplanowano również inne ciekawe starcie. W kolejnym spotkaniu grupy L zagrają reprezentacje Panamy oraz Chorwacji. Wynik tamtego meczu ukształtuje ostateczny wygląd tabeli.