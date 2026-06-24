MŚ 2026 i mecz Anglia - Ghana. Sprawdź szczegóły starcia w Bostonie

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-24 1:19

Mecz Anglia - Ghana rozegrany podczas MŚ 2026 zakończył się ostatecznie bezbramkowym remisem. Spotkanie w Bostonie nie przyniosło rozstrzygnięcia, a zespoły podzieliły się punktami. Rywalizacja obu kadr pokazała wyrównany poziom w tej fazie prestiżowego turnieju.

Piłka do piłki nożnej na zielonej murawie pustego stadionu sportowego z niebieskimi trybunami i bandami w tle. Widok na boisko i stadion nawiązuje do MŚ 2026 i meczu Anglia-Ghana, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Stara piłka nożna leżąca na murawie pustego stadionu sportowego z niebieskimi trybunami.

Bezbramkowy remis w starciu grupy L

Reprezentacja Anglii zmierzyła się z kadrą Ghany podczas trwających piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie zostało rozegrane na jednym z obiektów w Bostonie. Obie drużyny wybiegły na murawę, aby walczyć o cenne punkty w rywalizacji grupowej. Kibice zgromadzeni na trybunach nie zobaczyli jednak ani jednego trafienia. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:0.

Rywalizacja w Bostonie toczyła się w ramach rozgrywek grupy L. Zespoły zaprezentowały wyrachowane nastawienie, co w głównej mierze przełożyło się na brak bramek. Wynik ten sprawia, że obie ekipy dopisują do swojego dorobku po jednym punkcie. Sędzią głównym tego widowiska sportowego wyznaczony został Said Martinez z Hondurasu. Arbiter czuwał nad prawidłowym przebiegiem wszystkich boiskowych wydarzeń.

Kary indywidualne i sytuacja w grupie

Podczas tego zaciętego pojedynku arbiter z Hondurasu zmuszony był sięgać do kieszeni. W trakcie spotkania sędzia pokazał łącznie dwie żółte kartki. W zespole angielskim oficjalne upomnienie otrzymał Declan Rice. Z kolei w drużynie z Afryki w ten sam sposób ukarany został Inaki Williams. Obaj piłkarze musieli od tego momentu uważać na kolejne przewinienia.

Zmagania reprezentacji narodowych w Bostonie przyciągnęły na stadion dokładnie 63 983 widzów. Taka wysoka frekwencja jednoznacznie potwierdza ogromne zainteresowanie kibiców turniejem rangi mistrzowskiej. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w tej samej fazie rozgrywek zaplanowano również inne ciekawe starcie. W kolejnym spotkaniu grupy L zagrają reprezentacje Panamy oraz Chorwacji. Wynik tamtego meczu ukształtuje ostateczny wygląd tabeli.