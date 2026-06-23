Mihai Popa w Motorze Lublin. Kto zastąpił chorwackiego bramkarza?

Nowy kontrakt do 2028 roku

Mihai Popa trafił do Motoru Lublin na zasadzie wolnego transferu. Władze klubu podpisały z 25-letnim zawodnikiem umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. W porozumieniu zawarto również opcję przedłużenia współpracy o kolejne dwanaście miesięcy. Jest to pierwszy oficjalny nabytek drużyny w tym oknie transferowym.

Nowy golkiper drużyny z Lubelszczyzny mierzy 190 centymetrów wzrostu. Rumun zajmie w kadrze miejsce Chorwata Ivana Brkicia. Poprzedni bramkarz lubelskiego zespołu opuścił klub, aby kontynuować swoją karierę w stołecznej Legii Warszawa przed startem rozgrywek polskiej ligi.

Gdzie wcześniej grał rumuński bramkarz?

Swoją piłkarską edukację rozpoczął w wieku zaledwie ośmiu lat w znanej Gheorghe Hagi Football Academy. Na poziomie seniorskim zadebiutował w zespole Farul Konstanca, mając 18 lat. Jego systematyczny rozwój zaowocował regularnymi powołaniami do młodzieżowych reprezentacji narodowych swojego kraju.

W kolejnych sezonach występował w takich rumuńskich klubach jak Astra Giurgiu, Rapid Bukareszt oraz Voluntari. W 2023 roku przeniósł się do włoskiego Torino FC. Przed transferem do Polski, po krótkim powrocie do ojczyzny, bronił barw zespołu CFR Cluj.