MŚ 2026 i nieoczekiwana porażka Ekwadoru. Czy winę ponosi pomnik kultowego pięściarza?

Klątwa pomnika Rocky'ego podczas MŚ 2026

Reprezentacja Ekwadoru poniosła porażkę 0:1 w niedzielnym spotkaniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej w ramach piłkarskich MŚ 2026. Decydujący gol dla rywali padł w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Przed rozpoczęciem meczu ekwadorscy fani udali się przed Muzeum Sztuki w Filadelfii. Tam założyli żółte koszulki narodowe na słynny posąg filmowego pięściarza Rocky'ego Balboa. W postać tę wcielał się aktor Sylvester Stallone.

Wspomniany monument powstał w 1982 roku na potrzeby filmu o tytule "Rocky III". Amerykański aktor przekazał go w darze miastu, a obiekt stał się kluczowym punktem turystycznym. Historia sportu pokazuje, że ubieranie figury w barwy obcych drużyn najczęściej kończy się przegraną tych zespołów. Boleśnie przekonali się o tym wcześniej fani ligi NFL. Ekipa Minnesota Vikings przegrała w 2018 roku, New England Patriots w meczu Super Bowl w 2018 roku, a San Francisco 49ers uległo w 2023 roku.

„Zostawcie pomnik Rocky’ego w spokoju albo poniesiecie konsekwencje!” - z przymrużeniem oka, ale i z odrobiną powagi agencja turystyczna Visit Pennsylvania ostrzega w portalach społecznościowych przed „klątwą pomnika Rocky’ego”.

Jakie mecze odbędą się w Filadelfii?

Władze lokalne przypomniały, że w Filadelfii zaplanowano rozegranie łącznie jeszcze pięciu spotkań podczas trwającego mundialu. Przedstawiciele agencji turystycznych starają się aktywnie uświadamiać zagranicznych kibiców. Z tego powodu w mediach wydano oświadczenie skierowane do konkretnych delegacji. Podkreślono w nim stanowczo, że miasto bardzo chętnie przyjmuje wszystkich gości z całego świata. Dodano jednocześnie informację, iż pomnik filmowego bohatera nie potrzebuje koszulek innych zespołów.

Kolejne piłkarskie starcie na filadelfijskim stadionie odbędzie się w najbliższy piątek. Wtedy to drużyna narodowa Brazylii zmierzy się na boisku z reprezentacją Haiti. Miejscowe służby odpowiedzialne za promocję regionu liczą na rozsądek fanów obu tych krajów. Przypadki z ubiegłych lat udowadniają, że ingerencja w wygląd kultowego monumentu przynosi drużynom sportowe nieszczęście. Kibice mają do wyboru posłuchać przestróg albo narazić swoich ulubieńców na porażkę.