Nawóz z liści laurowych pobudzi skrzydłokwiat do kwitnienia. Domowy sposób na marniejącą roślinę

Skrzydłokwiat to roślina słynąca z filtrowania powietrza, jednak często odmawia wypuszczania charakterystycznych, białych kwiatów, choć powinna to robić przez większość roku.

Głównymi winowajcami braku pąków są zazwyczaj: nieodpowiednie oświetlenie, zbyt niski poziom wilgotności lub nadmiar azotu, który stymuluje wyłącznie rozwój liści .

. Rozwiązaniem tego problemu jest banalnie prosty napar z liści laurowych, dzięki któremu twoja roślina szybko odżyje i ponownie obficie zakwitnie.

Dlaczego skrzydłokwiat nie wypuszcza kwiatów?

W wielu polskich domach skrzydłokwiat stanowi absolutną podstawę roślinnej kolekcji. Swoją ogromną popularność zawdzięcza przede wszystkim niezwykłym właściwościom filtrującym. Badania przeprowadzone przez amerykańską agencję NASA dowiodły, że gatunek ten bezbłędnie radzi sobie z usuwaniem z otoczenia groźnych toksyn, w tym ksylenu, benzenu, trójchloroetylenu oraz formaldehydu. Należy jednak mieć na uwadze, że w jego tkankach obecne są szczawiany wapnia. Substancje te są bardzo toksyczne i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zwierząt domowych oraz najmłodszych. Z tego względu doniczkę trzeba bezwzględnie ustawiać w miejscach, do których dzieci i czworonogi nie mają dostępu.

Okres kwitnienia skrzydłokwiatu przypada na miesiące od marca do września, kiedy to roślina prezentuje białe, przypominające żagle kwiatostany. Nierzadko jednak proces ten ulega zahamowaniu, a główną przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy w pielęgnacji. Przede wszystkim problemem bywa niedobór promieni słonecznych. Gatunek ten preferuje jasne stanowiska z mocno rozproszonym światłem, podczas gdy w głębokim cieniu skupi się wyłącznie na produkcji zielonych liści. Drugim kłopotem jest przesuszone powietrze. Skrzydłokwiat wywodzi się z lasów deszczowych i wymaga dużej wilgotności. Aby sprostać tym wymaganiom, warto regularnie spryskiwać go wodą lub postawić obok niego naczynie z płynem. Brak białych pąków to również częsty efekt przedawkowania nawozów azotowych, co skutkuje gwałtownym rozrostem masy liściowej. Choć pierwiastek ten sprzyja roślinie, to w nadmiarze całkowicie blokuje powstawanie nowych kwiatów.

Napar z liści laurowych to skuteczny nawóz do skrzydłokwiatu

Stymulację rośliny do wypuszczania nowych pąków można przeprowadzić przy pomocy prostej, domowej mikstury. Taki preparat w łagodny sposób uzupełnia braki minerałów oraz witamin, aktywując naturalne funkcje życiowe domowej flory. W przypadku skrzydłokwiatu fenomenalne rezultaty daje ekologiczna odżywka przygotowana na bazie liści laurowych. Znajdziemy w nich bogactwo składników odżywczych, w tym potas i fosfor, które odpowiadają za proces powstawania kwiatów. Dodatkowo uodparniają one roślinę na niekorzystne warunki, takie jak susza, i wspierają cały system korzeniowy. Samo przygotowanie nawozu zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wrzucić do garnka pięć listków laurowych, zalać je połową litra wody i doprowadzić do wrzenia. Kiedy płyn nabierze ciemnego koloru, należy zdjąć naczynie z ognia i pozostawić do całkowitego wystygnięcia. Tak przygotowanym roztworem podlewajmy roślinę równo raz na dwa tygodnie. Specyfik nadaje się do aplikacji przez cały sezon wegetacyjny, a także w innych miesiącach, jeśli tylko zauważymy, że nasz okaz wymaga natychmiastowego ratunku.

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