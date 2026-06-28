MŚ 2026 i mecz Panama - Anglia. Kto awansował do fazy pucharowej?

Zwycięstwo Anglii w Nowym Jorku

Reprezentacja Anglii pokonała Panamę 2:0 po bezbramkowej pierwszej połowie podczas meczu grupy L. Spotkanie piłkarskich mistrzostw świata rozegrano w Nowym Jorku. Triumf ten pozwolił Wyspiarzom na zajęcie pierwszego miejsca w ostatecznej tabeli. Dzięki temu odnieśli pewny awans do fazy pucharowej prestiżowego turnieju.

Zmagania na nowojorskim stadionie oglądało z trybun dokładnie 80 663 widzów. Sędzią głównym tego widowiska był pochodzący z Kataru Abdulrahman Al-Jassim. Bramkowy impas przełamał ostatecznie Jude Bellingham w 62. minucie spotkania. Zaledwie pięć minut później ostateczny wynik na 2:0 ustalił uderzeniem głową Harry Kane.

Kto zagra w fazie pucharowej?

W trakcie rywalizacji Wyspiarzy toczyły się także losy innych drużyn. W drugim spotkaniu grupy L rywalizowały ze sobą zespoły Chorwacji oraz Ghany. Chorwaci odnieśli w tym zaciętym pojedynku niezwykle cenne zwycięstwo 2:1. Ten rezultat miał bezpośredni wpływ na ostateczny kształt tabeli całego zestawienia.

Reprezentacja z Bałkanów zagwarantowała sobie udział w kolejnym etapie mistrzostw. Chorwacja ostatecznie awansowała do fazy pucharowej z drugiego miejsca. Z kolei w drużynie z Ameryki Środkowej podczas meczu z Anglią odnotowano kary indywidualne. Żółtymi kartkami w zespole Panamy zostali ukarani Jose Fajardo oraz Andres Andrade.