Marrit Steenbergen bije rekord świata na 100 m stylem dowolnym. Czyj historyczny wynik poprawiła Holenderka?

Holenderka przechodzi do historii w Rzymie

Marrit Steenbergen ustanowiła nowy rekord świata na 100 m stylem dowolnym podczas zawodów w Rzymie. Holenderska pływaczka dotknęła ściany basenu z czasem 51,68 s. Ten wynik oficjalnie staje się nowym najlepszym osiągnięciem w historii tej prestiżowej konkurencji. Wyczyn ten potwierdza wysoką dyspozycję reprezentantki Holandii na arenie międzynarodowej.

Wcześniejszy rekord globu na tym dystansie należał nieprzerwanie od 2017 roku do Szwedki Sarah Sjoestroem. Jej wieloletni rezultat wynosił dokładnie 51,71 s. Obecnie 26-letnia Steenbergen to mistrzyni świata w tej konkurencji, z tytułami wywalczonymi w 2024 i 2025 roku. Zawodniczka jest zdecydowaną faworytką mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 10-16 sierpnia w Saint-Denis.

Kto odebrał drugi rekord utytułowanej Szwedce?

Utrata najlepszego wyniku przez szwedzką mistrzynię na najdłuższym sprinterskim dystansie to nie jedyne takie zdarzenie w ostatnim czasie. To już drugi globalny rekord Sjoestroem, który został wymazany z tabel w trwającym miesiącu. Zaledwie kilka dni wcześniej wybitna pływaczka straciła prymat w kolejnej szybkiej konkurencji. Sytuacja ta zwiastuje zmianę pokoleniową na szczytach tabel wyników.

Amerykanka Kate Douglass skutecznie poprawiła dotychczasowy rekord Szwedki na dystansie 50 m stylem dowolnym. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych uzyskała wybitny czas 23,59 s. Wcześniejszy, historyczny rezultat Sjoestroem w tej konkurencji wynosił 23,61 s. Ostatnie wydarzenia na światowych pływalniach zapowiadają niezwykle zaciętą rywalizację podczas nadchodzących mistrzostw Starego Kontynentu.