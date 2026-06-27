Kacper Urbański zagra dla Górnika Zabrze. Sprawdź szczegóły głośnego transferu

Przeszłość młodego reprezentanta Polski

W oficjalnym sobotnim komunikacie przypomniano dotychczasową piłkarską przeszłość nowego pomocnika. Przed dołączeniem do drużyny ze Śląska, Kacper Urbański reprezentował barwy stołecznej Legii Warszawa. Swoje pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu stawiał natomiast w zespole Lechii Gdańsk. Zaliczył także występy we włoskich klubach, takich jak FC Bologna oraz AC Monza. Posiada on również na swoim koncie jedenaście występów w narodowej reprezentacji Polski.

To nie jedyne wzmocnienie śląskiego klubu przed nadchodzącym sezonem piłkarskiej Ekstraklasy. Górnik Zabrze pozyskał niedawno dużą grupę zupełnie nowych zawodników. Szeregi zespołu zasilili między innymi chorwacki pomocnik Bruno Durdov z Hajduka Split, Gedeon Nongo z Konga, słowacki napastnik Erik Prokop ze Slavii Praga oraz niemiecki bramkarz Phillip Schulze z SC Verl 1924. Dodatkowo kontrakty z klubem podpisali pomocnik Ksawery Semik z Hutnika Kraków, a także obrońcy Michał Synoś i Patryk Warczak występujący dotychczas w Stali Rzeszów. Taka przebudowa składu ma zagwarantować stabilność formacji defensywnych oraz ofensywnych.

„Zawodnik pochodzący z Gdańska podpisał dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia go o kolejne dwa lata" - napisano we wspomnianym komunikacie.

Kiedy zespół rozegra najbliższy mecz

W ubiegłą sobotę śląski zespół udał się w dłuższą podróż za zachodnią granicę. Zabrzanie zaplanowali tam mecz kontrolny z niemieckim zespołem z niższej ligi. Przeciwnikiem drużyny w niedzielnym sparingu będzie ekipa Hallescher FC. Będzie to dla sztabu doskonała okazja do przetestowania nowych wariantów w grze taktycznej. Trenerzy sprawdzą formę pozyskanych niedawno piłkarzy w bardzo realnych warunkach meczowych.

Po rozegraniu spotkania w Niemczech cała drużyna nie wróci od razu do kraju. Bezpośrednio po wyjazdowym sparingu piłkarze wyruszą w dalszą trasę do Austrii. Spędzą tam dziesięć dni na zaplanowanym wcześniej specjalnym zgrupowaniu przygotowawczym. Czas ten zostanie w pełni przeznaczony na intensywne treningi i zgrywanie mocno przebudowanej kadry. Dopiero po zakończeniu tego obozu zawodnicy powrócą na obiekty w Zabrzu.