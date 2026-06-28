Liga Narodów siatkarzy. Kto zagra w finałach i na którym miejscu jest Polska?

Jak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy?

Reprezentacja Japonii utrzymuje pierwsze miejsce w obecnych rozgrywkach międzynarodowych. Azjatycki zespół pokonał w Orleanie drużynę Stanów Zjednoczonych wynikiem 3:2. Dzięki temu zaciętemu triumfowi Japończycy mają na koncie komplet dotychczasowych zwycięstw. Taki bilans daje im pozycję niepokonanego lidera klasyfikacji generalnej. Pozostałe drużyny muszą teraz gonić czołówkę, aby zachować szanse na udział w zmaganiach o medale.

Polska zajmuje aktualnie piątą lokatę w zestawieniu po niedawnym meczu w Gliwicach. Biało-czerwoni odnieśli tam zwycięstwo nad Niemcami, pokonując przeciwnika w stosunku 3:1. W najbliższą niedzielę polscy zawodnicy zmierzą się z reprezentacją Argentyny. To kolejne wyzwanie w walce o utrzymanie wysokiej pozycji w stawce najlepszych ekip świata. Każde spotkanie ma obecnie kluczowe znaczenie dla układu sił w czołowej ósemce.

Gdzie odbędzie się decydujący turniej finałowy?

Po zakończeniu rywalizacji w Polsce nasza drużyna uda się do Stanów Zjednoczonych. W dniach od 15 do 20 lipca zaplanowano kolejny turniej z cyklu zlokalizowany w Chicago. Na amerykańskim parkiecie przeciwnikami biało-czerwonych będą Bułgaria, Brazylia, Francja oraz gospodarze imprezy. Te wymagające spotkania zamkną fazę grupową tegorocznych rozgrywek międzypaństwowych. Wyniki tych starć zadecydują o ostatecznym kształcie tabeli przed rundą pucharową.

Finałowe zawody zostaną rozegrane w chińskim mieście Ningbo od 29 lipca do 2 sierpnia. Będzie to już drugi rok z rzędu, gdy ta lokalizacja ugości najlepsze zespoły turnieju. Zgodnie z obowiązującym regulaminem do decydującej fazy awansuje siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn. Ośmiozespołową stawkę uzupełni gospodarz wydarzenia, który ma zagwarantowany udział w finałach. Zwycięzca tego etapu zdobędzie główne trofeum w tegorocznej edycji zmagań.