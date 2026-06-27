2. Ekstraliga żużlowa w Krośnie. Kto zdobył cenny punkt bonusowy?

Dakar Development Stal Rzeszów triumfuje na wyjeździe

Spotkanie pomiędzy zespołami Cellfast Wilki Krosno oraz Dakar Development Stal Rzeszów przyniosło duże sportowe emocje. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 43:47 na korzyść drużyny przyjezdnej. Oznacza to niezwykle ważny triumf rzeszowian na trudnym terenie miejscowego przeciwnika. Zawodnicy obu drużyn zaciekle walczyli o cenne ligowe punkty w ramach rozgrywek.

Zwycięstwo zespołu z Rzeszowa ma szczególne znaczenie w kontekście rywalizacji w bezpośrednim dwumeczu. Dakar Development Stal Rzeszów wygrała również spotkanie pierwszej rundy z wynikiem 46:44. Zespół ten pokazał się z bardzo solidnej strony podczas obu bezpośrednich konfrontacji. Dzięki temu podwójnemu triumfowi drużyna gości ostatecznie zdołała wywalczyć dodatkowy punkt bonusowy.

Kto zdobył najwięcej punktów na torze?

Liderem miejscowego zespołu Cellfast Wilki Krosno okazał się niewątpliwie startujący w jego barwach Luke Becker. Ten utalentowany zawodnik zapisał na swoim indywidualnym koncie aż 14 punktów. Bardzo solidne występy zanotowali na domowym obiekcie również Jason Doyle oraz Tobiasz Musielak, zdobywając po 10 punktów. Pozostały dorobek gospodarzy zgromadzili Robert Chmiel (5), Szymon Bańdur (3) i Casper Henriksson (1). Jakub Wieszczak zakończył zawody bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej.

W drużynie Dakar Development Stal Rzeszów zdobycze punktowe rozłożyły się niezwykle równomiernie na zdecydowaną większość startujących zawodników. Najskuteczniejszy w całej ekipie gości był Josh Pickering, zdobywca 11 „oczek”. Bardzo blisko jego wyniku znalazł się także Francis Gusts, który wywalczył 10 punktów na krośnieńskim torze. Ważny wkład w końcowy sukces rzeszowian mieli także Rasmus Jensen (6) oraz trójka zawodników z 5 punktami: Adrian Przybyło, Krzysztof Sadurski i Mateusz Szczepaniak. Skład punktujących dla przyjezdnych uzupełnili Franciszek Majewski (4) oraz Oskar Fajfer (1).