Betard Sparta Wrocław wygrywa z GKM Grudziądz. Kto zgarnął punkt bonusowy?

Jak przebiegał początek meczu we Wrocławiu?

Spotkanie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu obejrzało 12 500 widzów. Mecz drużyn z Wrocławia i Grudziądza decydował o pierwszym miejscu w tabeli ekstraligi po dziesięciu kolejkach. Gospodarze przystąpili do rywalizacji bez leczącego uraz Brytyjczyka Dana Bewleya. Do składu wrocławskiej drużyny wrócił natomiast duński junior Mikkel Andersen. Początek piątkowego spotkania był wyrównany i obfitował w niespodzianki na torze.

W pierwszej serii wyścigów świetnie zaprezentował się młodzieżowiec gości Kevin Małkiewicz. Reprezentant grudziądzkiej drużyny najpierw wygrał pewnie bieg juniorski. Następnie pokonał na dystansie Nikodema Mikołajczyka oraz utytułowanego Macieja Janowskiego. Dzięki bardzo dobrej postawie młodzieżowca na tablicy wyników widniał remis 12:12. Kolejne wyścigi przyniosły jednak zdecydowaną zmianę obrazu rywalizacji obu zespołów.

Kto zdobył cenny punkt bonusowy?

Wrocławianie w drugiej fazie zawodów odnieśli dwa podwójne zwycięstwa. Zespół gospodarzy odskoczył rywalom z Grudziądza na wynik 25:17. Tym samym wrocławianie odrobili sześciopunktową stratę z pierwszego spotkania i zapewnili sobie premię. W ekipie Piotra Protasiewicza znakomicie punktowali Maciej Janowski, który zdobył 15 punktów, oraz Artiom Łaguta. Ten drugi zawodnik w trzecim wyścigu ustanowił najlepszy czas dnia, wynoszący 62,31 sekundy.

Dziesiąty bieg dostarczył zgromadzonym kibicom największych emocji z powodu niezwykle ostrej walki. Bartłomiej Kowalski i Wadim Tarasienko zaciekle rywalizowali o drugie miejsce za plecami Australijczyka Brady'ego Kurtza. Lepszy w tym zaciętym pojedynku okazał się ostatecznie zawodnik zespołu gospodarzy. Betard Sparta Wrocław wygrała całe spotkanie 51:39 i dopisała do swojego dorobku punkt bonusowy. Dzięki temu triumfowi wrocławska drużyna awansowała na pierwsze miejsce w tabeli ekstraligi.