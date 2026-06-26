Betard Sparta Wrocław pewnie wygrywa. Kto ostatecznie zdobył punkt bonusowy?

Betard Sparta Wrocław zdominowała rywali na torze

Gospodarze pewnie wygrali spotkanie rewanżowe przed własną publicznością we Wrocławiu. Mecz zakończył się ostatecznym wynikiem 51:39 dla lokalnej drużyny. W pierwszym starciu obu ekip triumfował zespół z Grudziądza, wygrywając wówczas 48:42. Różnica punktowa oznacza, że dodatkowy punkt bonusowy trafił na konto wrocławskiej drużyny. Zmagania żużlowców na trybunach stadionu obserwowało 12 500 widzów.

Zwycięska drużyna mogła w pełni polegać na znakomitej postawie swoich czołowych zawodników. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Maciej Janowski, który zapisał na swoim koncie 15 oczek. Niewiele gorszy okazał się Brady Kurtz z solidnym dorobkiem 13 punktów. Z kolei Artiom Łaguta dołożył cenne 12 punktów do końcowego wyniku. Zmagania żużlowców oceniał sędzia zawodów Michał Sasień z Gdańska.

Jak punktowali żużlowcy zespołu GKM Grudziądz?

Drużyna gości musiała uznać wyższość świetnie dysponowanych gospodarzy, mimo ambitnej walki w poszczególnych wyścigach. Najlepiej w szeregach ekipy z Grudziądza zaprezentował się Maksym Drabik, zdobywając dla swojej drużyny 10 punktów. Po 8 oczek zgromadzili natomiast Michael Jepsen Jensen, Wadim Tarasienko oraz Kevin Małkiewicz. Ostatecznie taka zdobycz punktowa okazała się niewystarczająca do odniesienia zwycięstwa w wyjazdowym spotkaniu.

Warto odnotować także pozostałe wyniki indywidualne uczestników tego spotkania żużlowego. Dla gospodarzy Bartłomiej Kowalski zdobył 7 punktów, Mikkel Andersen 3, a Nikodem Mikołajczyk 1. W ekipie gości Max Fricke wywalczył 4 punkty, a Bastian Pedersen dołożył 1 oczko. Dodatkowo najlepszy czas dnia uzyskał wspomniany wcześniej Artiom Łaguta, który w trzecim biegu pokonał cztery okrążenia w zaledwie 62,31 sekundy.