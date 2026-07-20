MŚ 2026. Hiszpania triumfuje w finale. Poznaj króla strzelców

Historyczne starcie gigantów futbolu

Finał mistrzostw świata po raz pierwszy był starciem aktualnego mistrza Europy z mistrzem świata, będącym również triumfatorem Copa America. Mecz zakończył się zwycięstwem reprezentacji Hiszpanii 1:0 po bramce zdobytej przez Ferrana Torresa w 106. minucie spotkania. Hiszpanie odnieśli tym samym 38 z rzędu zwycięstwo na arenie międzynarodowej, ustanawiając nowy rekord wszech czasów.

Dla hiszpańskiej drużyny to drugi finał MŚ w historii i drugie zwycięstwo, które podobnie jak w 2010 roku w RPA, zakończyło się wynikiem 1:0 po dogrywce. Wtedy ich rywalem była Holandia. Tegoroczny triumfator przez całe zmagania w mistrzostwach mógł się pochwalić wyjątkowo solidną defensywą. W drodze po mistrzostwo Hiszpania straciła zaledwie jednego gola - w ćwierćfinale z Belgią, wygranym 2:1.

"Powinniśmy być bardziej skuteczni pod bramką, ale to finał mistrzostw świata i wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, że nic nie przyjdzie łatwo. Ci zawodnicy mają wyjątkowy potencjał i talent. To zaszczyt im towarzyszyć. Jestem bardzo wzruszony. Każdy z nich dawał z siebie wszystko" - powiedział selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente.

"Hiszpanie byli od nas lepsi, wygrali zasłużenie, muszę się z tym zgodzić, taka jest prawda. Ale będę pielęgnował w pamięci to, co osiągnęli moi piłkarze i wartość tego, że dotarliśmy tak daleko. Myślę, że dopiero po jakimś czasie to docenimy" - ocenił trener Argentyny Lionel Scaloni

Wielkie gwiazdy i rekordy podczas MŚ 2026

Królem strzelców turnieju, mając na koncie dziesięć bramek, został Francuz Kylian Mbappe, przechodząc do historii. Został on pierwszym piłkarzem, który dwukrotnie zdobył tytuł króla strzelców mundialu, broniąc tytułu z mistrzostw w Katarze. Argentyńczyk Lionel Messi tracił do niego dwa gole, jednakże nie był w stanie poprawić swojego dorobku, z uwagi na fakt, że drużyna Argentyny w finale nie oddała ani jednego celnego strzału.

Mistrzostwa to także pasmo rekordów długowieczności. Cristiano Ronaldo, liczący 41 lat, zapisał się na kartach historii jako jedyny piłkarz, który zdołał wpisać się na listę strzelców na sześciu edycjach mundialu. Wraz z Messim, Portugalczyk tworzy ponadto duet zawodników uczestniczących we wszystkich turniejach od 2006 roku. Trwające rekordowe 39 dni rozgrywki odbyły się na stadionach USA, Kanady oraz Meksyku z udziałem 48 drużyn narodowych.