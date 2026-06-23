MŚ 2026. Francja pokonała Irak i zagra w 1/16 finału

Pewne zwycięstwo reprezentacji Francji

Francja pokonała Irak 3:0 (1:0) w meczu grupy I piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie odbyło się na stadionie w Filadelfii i zakończyło się spodziewanym triumfem podopiecznych Didiera Deschampsa. Zwycięstwo dało "Trójkolorowym" awans do 1/16 finału turnieju. Równolegle w tej grupie Norwegia rozgrywa spotkanie z Senegalem.

W roli głównej wystąpił Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki w 14. i 54. minucie. Trzeciego gola dołożył Ousmane Dembele w 66. minucie spotkania. Widzowie zgromadzeni w liczbie 68 324 osób oglądali mecz, który na długi czas został przerwany z powodu ekstremalnych warunków pogodowych.

Gwałtowna burza nad stadionem w Filadelfii

Krótko przed przerwą nad stadionem w Filadelfii przeszła ulewa, a wkrótce potem wybuchła burza z wyładowaniami atmosferycznymi. Przepisy bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych wymusiły ewakuację kibiców z trybun i zawieszenie spotkania. Zamiast standardowych 15 minut, przerwa między połowami trwała niemal dwie godziny.

Na murawie można było zobaczyć zawodników występujących na co dzień w polskiej Ekstraklasie. W zespole Iraku wystąpili Hussein Ali z Pogoni Szczecin oraz Amir Al-Ammari z Cracovii. Al-Ammari otrzymał żółtą kartkę już na początku meczu za faul na kapitanie reprezentacji Francji.