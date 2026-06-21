MŚ 2026. Dlaczego Marcelo Bielsa krytykuje przerwy na nawodnienie?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-21 15:15

Trzyminutowe przerwy na nawodnienie podczas MŚ 2026 budzą ogromne kontrowersje w środowisku piłkarskim. Selekcjoner reprezentacji Urugwaju, Marcelo Bielsa, otwarcie skrytykował ten przepis w trakcie tegorocznego mundialu. Sprawdź, dlaczego argentyński trener uważa te zmiany za niezwykle szkodliwe.

Bramkarz w rękawicach chwyta butelkę wody podczas przerwy na nawodnienie na boisku piłkarskim, co symbolizuje kontrowersje wokół nowych przepisów MŚ 2026. Więcej o krytyce Marcelo Bielsy przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Bramkarz w rękawicy podnosi butelkę wody z murawy boiska podczas przerwy w grze.

Nowe przepisy dzielą środowisko piłkarskie

Trzyminutowe pauzy w połowie obu części spotkania to jeden z głównych tematów dyskusji na MŚ 2026. Nowa regulacja posiada znacznie więcej przeciwników niż zwolenników w piłkarskim świecie. Swoje wątpliwości wobec wprowadzonych zmian wyraża między innymi Marcelo Bielsa. 70-letni selekcjoner Urugwaju szczegółowo poruszył ten problem podczas oficjalnej konferencji prasowej.

Argentyński trener zwraca uwagę na negatywne skutki bezpośredniej ingerencji w zasady gry. Według niego obligatoryjne przerwy drastycznie zaburzają dotychczasowy rytm oraz płynność rozgrywania spotkań. Kwestia ta jest regularnie przypominana przez ekspertów i szkoleniowców przy każdej nadarzającej się okazji.

- Rozgrywanie w rzeczywistości czterech połów zamiast dwóch zmienia samą istotę piłki nożnej. Przed podjęciem tej decyzji sport ten miał jedną cechę, teraz ma inną – powiedział argentyński szkoleniowiec.

Komercyjne motywy czy systemowa poprawa gry?

Szkoleniowiec Urugwaju wprost zarzuca decydentom brak przewidywania dalekosiężnych konsekwencji wdrażanych zasad. Zwraca szczególną uwagę na motywy finansowe, wskazując na dodatkowe wpływy z reklam telewizyjnych emitowanych w trakcie meczu. Wymuszone pauzy w grze dają stacjom telewizyjnym idealną możliwość emisji dodatkowych bloków komercyjnych.

Z drugiej strony doświadczony argentyński trener potrafi dostrzec pozytywne zmiany w ewolucji piłki nożnej. Marcelo Bielsa bardzo przychylnie ocenia działanie i rozwój systemu VAR. Według jego opinii wideoweryfikacja sędziowska wyłącznie poprawiła jakość gry na światowych boiskach.

- Wnioski, które przedstawiam, nie są moje. Nieustannie o nich słyszę i zgadzam się z nimi – podsumował „El Loco”.