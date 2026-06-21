Lionel Messi walczy o rekord MŚ 2026. Zdobędzie upragniony prezent?

Lionel Messi goni rekord strzelecki mundialu

Kapitan zespołu Albicelestes potrzebował zaledwie 76 minut na odwrócenie losów pierwszego spotkania grupowego przeciwko reprezentacji Algierii. Jego imponujący hat-trick sprawił, że zrównał się w historycznym zestawieniu strzelców z dotychczasowym liderem, Miroslavem Klose. Obaj wybitni piłkarze mają obecnie na swoim koncie po 16 zdobytych bramek w tych elitarnych rozgrywkach. Trzecie miejsce w tym prestiżowym rankingu zajmuje młodszy o 11 lat Francuz Kylian Mbappe. Ten utalentowany zawodnik również bierze udział w trwającym obecnie piłkarskim mundialu.

Droga do wyprzedzenia legendarnego niemieckiego napastnika prowadzi obecnie przez amerykańskie miasto Dallas. To właśnie tam drużyna prowadzona przez trenera Lionela Scaloniego zmierzy się w najbliższy poniedziałek z Austrią. Zespół z Europy w swoim poprzednim meczu pokonał reprezentację Jordanii wynikiem 3:1. Zwycięstwo w tym spotkaniu zapewni argentyńskiej kadrze narodowej bezpośredni awans do 1/16 finału wielkiego turnieju. Taki rozwój wydarzeń stanowiłby idealny podwójny prezent dla urodzonego w Rosario zawodnika, zanim zdmuchnie on 39 świeczek na swoim torcie.

Jakie problemy trapią obecnie słynnego Argentyńczyka?

Dziennik „Buenos Aires News” poinformował niedawno, że pomimo sportowych sukcesów piłkarz martwił się o stan zdrowia swojego ojca. Rodzina zawodnika potwierdziła w oficjalnym czwartkowym oświadczeniu, że 68-letni Jorge Messi przechodzi obecnie proces leczenia. Komunikat ten kategorycznie uciął powszechne spekulacje medialne na temat rzekomego pogorszenia się kondycji starszego mężczyzny. Zawodnik zapewne nieumyślnie zwrócił uwagę na tę sprawę, gdy zapłakał po zdobyciu pierwszej bramki przeciwko Algierczykom. Później przyznał publicznie, że jego nagłe emocje dotyczyły wyłącznie prywatnej kwestii całkowicie niezwiązanej ze sportem.

Argentyńska baza szkoleniowa zlokalizowana w amerykańskim Kansas City pozostaje niemal całkowicie odcięta dla świata zewnętrznego. Kibice mogą jednak śledzić życie obozowe dzięki aktywności poszczególnych uczestników zgrupowania w popularnych mediach społecznościowych. Prezes argentyńskiej federacji (AFA) Claudio Tapia udostępnił w internecie zdjęcia z tradycyjnego południowoamerykańskiego grilla, będącego istotnym fundamentem tamtejszej kultury. Reprezentanta zaobserwowano także w ośrodku podczas występu argentyńskiego piosenkarza Carlosa „La Mona” Jimeneza. Asystent selekcjonera Pablo Aimar, będący w dzieciństwie idolem Messiego, dba o odpowiednie nastawienie całej sportowej grupy.

- Jesteś fenomenalny, jesteś jednym z największych – powiedział Messi doświadczonemu muzykowi z Cordoby w filmie, który później opublikowano na koncie piosenkarza w mediach społecznościowych.